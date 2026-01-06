Ilyen az ideális városi crossover!

Műszaki adatok Összes műszaki adat

Mostanra úgy vélem sok gyártó egyszerűen túlgondolja a villanyautóit, és olyan igényeknek is meg akarják feleltetni őket, amiket valójában nem is támasztanak feléjük a vásárlók. Legalábbis ténylegesen nem. Mert valljuk be, a legtöbben egyszerre akarunk egy tágas, nagy hatótávolságú, gyorsan tölthető és sportos elektromos hajtású autót. Nos, ez így egyszerre nem igazán összeegyeztethető, de miért is kéne ezen erőlködni. Ha adott egy B-szegmensű kis crossover, azt valószínűleg belső égésű motorral sem a Budapest-Frankfurt rohangálásra fogják használni.Szerencsére a Fordnál sem akarták feltalálni a spanyolviaszt és a Puma Gen-E arra koncentrál, amire való. Tökéletes városi/előváros rohangálós autó. Sportossága sem veszett el, nem sokat változtattak a külsején. "Lefalazták" az orrát, hogy jobb legyen a légellenállása, és ezt sikerült ízlésesen megoldani, még egy picit a Mustang Mach E-re is hasonlít az új nózi. Módosítottak a lökhárítón és az abba vágott légbeömlőn, egyedi felniket kap az autó, hátul pedig eltűnt ugyebár a kipufogó, valamint fehér betűkkel írják a típusnevet. Szerintem fel is soroltam az összes eltérést a benzinmotoroshoz képest.Bent is a frissítés utáni Puma vonalai fogadnak, ami a digitalizációval kissé sarkosabb lett. Az érdekes formájú kormánykerék jó nagyra nőtt, szerintem egy kicsit kisebb átmérővel még sportosabb lehetne az autó, de amúgy ez is jó fogású, és gyorsan beállítható a megfelelő vezetési pozíció. Az ülések kényelmesek, főleg rövidebb távokon, talán csak a combtámasz lehetne vaskosabb, ha már ilyen sportos kisugárzású az autó. Az anyaghasználat a kategóriának megfelelő, néhol olcsó hatású műanyagokkal, de összességében kellemes, minőségi atmoszférával. A feljebb említett digitalizáció "megszemélyesítői" a 12 colos infotianment érintőképernyő és a 12,8 colos műszeregység a vezető előtt. Utóbbinak szép a grafikája, mindig könnyen leolvasható, előbbiben meg továbbra sem tud magyarul a Sync4 rendszer, ettől függetlenül könnyen kezelhető, logikus a menürendszer.Hátul ugyan elférnek felnőttek is, de csak rövidebb távokon érzik majd jól magukat, gyerekeknek viszont teljesen megfelelő a térkínálat. Sőt, a csomagtér sem túl kicsi, hiszen ott van a padló alatt a méretes Gigabox és még az autó orrába is jutott egy rekesz, ami pl. tökéletes a töltőkábelnek. Ha egyben számoljuk mindet, akkor összesen 556 liter áll rendelkezésre.Egyébként a villanymotor is ott tanyázik az autó orrában, az akkumulátor-cellák pedig a padlólemezen sorakoznak. Az első kerekek hajtására 168 lóerő áll rendelkezésre, 290 Nm forgatónyomaték mellett és ez tökéletesen elég a kellemes közlekedéshez, sőt néha egy kis kanyarvadászathoz is. Üresen 1488 kg az autó tömege, ami kedvező érték a villanyautók között. Tény, hogy ebben az esetben sem lehet meghazudtolni a fizikát, a tömeg mindig az élményautózás ellensége, illetve a magas építésmód szintén.Viszont a Ford mérnökei továbbra sem felejtették a futómű hangolásban szerzett mágikus erejüket és a Puma Gen-E kanyartulajdonságai meglepően sportosak. Pedig nem is valami soklengőkaros, drága és csúcstechnikás felfüggesztés van hátul. Mégis jó vele hegyeken-völgyeken át autózni, amihez a nem túlsterilizált kormányzás is hozzátesz. Persze ehhez azért kellően feszes rugózás is kell, ami viszont a hazai utakkal nincs jó barátságban, de véletlenül se valami túlkeményített pattogásra gondolj, de nem olyan simán suhan át a göröngyökön, úgyhogy a 19 colos felniket szerintem felejtsd is el, bőven jó a 18 colos szett. Amit még mindenképp javaslok, hogy mindenképp az egypedálos módot használd, ha ilyen Pumád lesz. Sokkal jobban adagolható így a fékerő.A hegyen-völgyön át autózás a 43 kWh kapacitású akkumulátorral, papírforma szerint 376 kilométeren keresztül tarthat. Kizárólag városi használat esetén jóval több is lehet, a hideg téli valóság viszont azt mutatta, hogy 300 kilométer lesz belőle, ha fűtesz. Nálam kerek 15 kWh/100 km fogyasztást produkált. Persze, ha onnan nézzük, amit az elején elmondtam, hogy mire való egy ekkora villanyautó, akkor ez szerintem egy teljesen élhető érték.Ahogy az ára is egyre inkább elfogadható ezeknek a kis villanyautóknak. A Ford oldalán kicsivel 11 millió forint feletti árral hirdetik, de a konfigurátorban már 11 990 000 Ft az indulóár, az árlistákon meg még több. De számoljunk a 11 990 000 forinttal. Ez még mindig nem olcsó, de már sokat finomodott azóta, hogy záporoznak a villanyautók a piacra. Ráadásul, akik céges autókén tudják megvásárolni, még mindig sokmilliós támogatást kaphatnak, így bőven 10 millió Ft alá csökken az ára.