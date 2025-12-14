Ismét hallgat a rajongókra a Toyota: még egy népszerű típust éleszthetnek újjá!

Jap

ánban bejegyeztette a GR MR2 kifejezést a Toyota, és ezzel minden korábbinál közelebb került a világ ahhoz, hogy visszatérjen a márka egykori középmotoros sportautója. A kétszemélyes roadster életre keltésének azonban a jelek szerint nagy ára lesz.

Amióta

Tojoda

Akio nyolc éve kijelentette, hogy

„nem k

észül több unalmas Toyota,” a világ egy emberként kezdett bízni a márka egykor domináns, sportos személyiségének a meger

ős

ödésében. A GR típuscsalád bevezetése és a számtalan motorsportgy

őzelem igazolta

Tojoda-szan

t

örekvéseit, de a rajongókban maradt némi hiányérzet: az eltelt évek során sem a Celica, sem az MR2 visszatérése nem valósult meg, bár az utóbbi id

őkben m

ár leplezetlenül beszéltek ezekr

ől a projektekről a c

ég felel

ős beoszt

ásban dolgozó vezet

ői. A jap

án Best Car folyóirat

azonban

december elején észre

vette

, hogy a japán szabadalmi hivatalnál bejegyeztették a GR MR2

bet

űkombin

ációt

, ami minden eddiginél határozottabban utal arra, hogy visszatérhet a három generáció után nyugdíjazott középmotoros roadster. Hogy ilyesmi elrendezéssel kísérletezik a Toyota, arra a Tokióban bemutatott

GR Yaris M

Concept a tökéletes bizonyíték

.

Ami viszont meglep

ő, hogy ebben az esetben

összkerékhajtással társították a kétliteres, soros

négyhengeres

turbómotort , márpedig az összkerékhajtás a Celica védjegye volt.

H

a a kett

őt

összevonják, az azt

is

jelentheti, hogy az MR2 és a Celica közül csak az egyiket valósítja meg a Toyota

, vagy

é

pp a k

é

t fog

á

st

egybegy

ú

rva szeretn

é

k t

á

lalni

.

L

á

tsz

ó

lag ezt er

ős

í

ti meg

az is, hogy a GR MR2 mellett nem

védette

le a GR Celica nevet a Toyota.

A pletyk

á

k szerint

710D kódnév alatt fejlesztés alatt álló típus 4,4 méter hosszú, 1,86 méter széles és 1,23 méter magas lehet majd, ami az utolsó

Celicánál

is nagyobb

,

de alacsonyabb autót jelent. Ez furcsán passzol a kifejezetten kompakt, még utolsó kiadásában is csupán 3,89 méteres MR2 hagyatékához

, ahogy az

á

ll

í

t

ó

lag ak

á

r 500

l

ó

er

ó

re

é

s 550 newtonm

é

terre r

ú

g

ó

teljes

í

tm

é

ny is.