Ismét hallgat a rajongókra a Toyota: még egy népszerű típust éleszthetnek újjá!

A kétüléses sportmodell visszatérése hatalmas szó lenne, ám akad némi üröm is az örömben: a két legendás típusból valószínűleg csak az egyik valósul meg.
Japánban bejegyeztette a GR MR2 kifejezést a Toyota, és ezzel minden korábbinál közelebb került a világ ahhoz, hogy visszatérjen a márka egykori középmotoros sportautója. A kétszemélyes roadster életre keltésének azonban a jelek szerint nagy ára lesz.Amióta Tojoda Akio nyolc éve kijelentette, hogy „nem készül több unalmas Toyota,” a világ egy emberként kezdett bízni a márka egykor domináns, sportos személyiségének a megerősödésében. A GR típuscsalád bevezetése és a számtalan motorsportgyőzelem igazolta Tojoda-szan törekvéseit, de a rajongókban maradt némi hiányérzet: az eltelt évek során sem a Celica, sem az MR2 visszatérése nem valósult meg, bár az utóbbi időkben már leplezetlenül beszéltek ezekről a projektekről a cég felelős beosztásban dolgozó vezetői. A japán Best Car folyóirat azonban december elején észrevette, hogy a japán szabadalmi hivatalnál bejegyeztették a GR MR2 betűkombinációt, ami minden eddiginél határozottabban utal arra, hogy visszatérhet a három generáció után nyugdíjazott középmotoros roadster. Hogy ilyesmi elrendezéssel kísérletezik a Toyota, arra a Tokióban bemutatott GR Yaris M Concept a tökéletes bizonyíték.
Ami viszont meglepő, hogy ebben az esetben összkerékhajtással társították a kétliteres, soros négyhengeres turbómotort , márpedig az összkerékhajtás a Celica védjegye volt. Ha a kettőt összevonják, az azt is jelentheti, hogy az MR2 és a Celica közül csak az egyiket valósítja meg a Toyota, vagy épp a két fogást egybegyúrva szeretnék tálalni. Látszólag ezt erősíti meg az is, hogy a GR MR2 mellett nem védette le a GR Celica nevet a Toyota. A pletykák szerint 710D kódnév alatt fejlesztés alatt álló típus 4,4 méter hosszú, 1,86 méter széles és 1,23 méter magas lehet majd, ami az utolsó Celicánál is nagyobb, de alacsonyabb autót jelent. Ez furcsán passzol a kifejezetten kompakt, még utolsó kiadásában is csupán 3,89 méteres MR2 hagyatékához, ahogy az állítólag akár 500 lóeróreés 550 newtonméterre rúgó teljesítmény is.