Itt a vége: nem gyártanak többé hagyományos Jaguarokat

Az F-Pace megszűnésével a Jaguar nem gyárt már autót a világ egyetlen piacára sem. Az F-Pace volt az utolsó belső égésű motorral hajtott típus, a márka a jövő év közepén mutatja be az újragondolt elektromos kínálatának első modelljét, a Type 00 koncepcióautó sorozatgyártásra érett változatát. Az F-Pace a Jaguar minden idők egyik legkelendőbb modellje volt, több mint 300 000 példányt adtak el belőle világszerte a 2016-os bemutatkozása óta. Az utolsó elkészült F-Pace SVR csúcsfelszereltséggel és ugyanazzal a fekete fényezéssel hagyta el a gyárat, mint az utolsó E-Type 1974-ben. Az autót nem értékesíti a gyártó, a Jaguar Heritage Trust gaydoni gyűjteményébe került.