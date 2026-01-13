Kiderült: így hívják majd a Skoda nyáron érkező csúcsmodelljét!

Hétüléses, elektromos és természetesen SUV: a Vision 7S tanulmányautó sorozatgyártott változata ülhet majd fel a cseh gyártó trónjára Peaq néven idén nyáron. A név értelemszerűen az angol "peak", vagyis "hegycsúcs" szóból ered, amelyet a Skoda jellegzetes Q-ra végződő crossover névadásához passzolóra stilizáltak a marketingesek. Egyelőre még szinte semmit sem tudni az újdonságról, hiszen csak a nevét hozta nyilvánosságra a Skoda, illetve azt, hogy a 2023-ban bemutatott tanulmány útjára lép. Ez az információcsomag azonban már önmagában szinte biztossá teszi, hogy a Skoda valaha volt legdrágább modelljét leplezik majd le 2026 nyarán.