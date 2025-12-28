Kínában már a porszívógyártók is autókat készítenek

1000 lóerős szupersportautó jön a porszívógyártótól?

Horváth András , , , , ,

Megmutatta az első hivatalos képeket a Dreame Auto Starry Sky Plan névre keresztelt járművéről, megerősítve, hogy a modell 2026 januárjában bemutatkozik a CES kiállításon.

Valójában pontos adatokat még nem árultak el az autóról, de a képek alapján következtetni lehet arra,hogy ez egy tisztán villanyhajtású sportautó lesz. Érdekesség a "rejtett A-oszlop", amit a fekete fényezéssel értek el, illetve  virágszirmokra emlékeztető könnyűfém felnik, amelyek mögött valószínűleg karbon-kerámia fékek is lapulhatnak. Kínai autós lapok szerint a teljesítménye elérheti az 1000 lóerőt, a százas gyorsulása pedig 2 másodperc környékén alakul, ám ezek mind-mind csak találgatások. Az viszont biztos, hogy a Dreame Auto a 2026-os CES kiállításon már részletesebben is beszámol a terveiről, amelyek között egy nagy  luxus villany--SUV is szerepel, amit a sportautóval együtt 2027-ben terveznek piacra dobni. És, hogy honnan ismerős a márka neve? Nos, a porszívóikat bizony itthon is megvásárolhatod már.

