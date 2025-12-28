Kínában már a porszívógyártók is autókat készítenek

Valójában pontos adatokat még nem árultak el az autóról, de a képek alapján következtetni lehet arra,hogy ez egy tisztán villanyhajtású sportautó lesz. Érdekesség a "rejtett A-oszlop", amit a fekete fényezéssel értek el, illetve virágszirmokra emlékeztető könnyűfém felnik, amelyek mögött valószínűleg karbon-kerámia fékek is lapulhatnak.Kínai autós lapok szerint a teljesítménye elérheti az 1000 lóerőt, a százas gyorsulása pedig 2 másodperc környékén alakul, ám ezek mind-mind csak találgatások. Az viszont biztos, hogy a Dreame Auto a 2026-os CES kiállításon már részletesebben is beszámol a terveiről, amelyek között egy nagy luxus villany--SUV is szerepel, amit a sportautóval együtt 2027-ben terveznek piacra dobni. És, hogy honnan ismerős a márka neve? Nos, a porszívóikat bizony itthon is megvásárolhatod már.