Gyakorlatilag nem konkrÃ©t tÃ¡rsadalmi rÃ©teget cÃ©loz a lengyel vezÃ©rkar tiltÃ¡sa, sokkal inkÃ¡bb egyes Ã©pÃ¼letek vÃ©delmÃ©t. Az orszÃ¡g kabinetje ugyanis a februÃ¡r 17-Ã©n kÃ¶zzÃ©tett kÃ¶zlemÃ©nyÃ©ben bejelentette, a tovÃ¡bbiakban katonai lÃ©tesÃ­tmÃ©nyekbe nem hajthatnak be kÃ­nai gyÃ¡rtmÃ¡nyÃº autÃ³k. Mindezt az "ellenÅ‘rizetlen adatgyÅ±jtÃ©s" miatt tartja indokoltnak a lengyel vezÃ©rkar. Arra nem tÃ©rtek ki, hogy az emlÃ­tett lÃ©tesÃ­tmÃ©nyek alkalmazottjai, valamint a katonÃ¡k, tovÃ¡bbÃ¡ tisztsÃ©gviselÅ‘k, politikusok, fontos beosztÃ¡sÃº szemÃ©lyek szabadidejÃ¼kben - ha Ãºgy tetszik "civilben" - hasznÃ¡lhatjÃ¡k-e a kÃ­nai autÃ³kat, de az biztos, hogy a minÅ‘sÃ­tett Ã©pÃ¼letek parkolÃ³iban ezentÃºl nem lÃ¡tjÃ¡k szÃ­vesen a nÃ©pkÃ¶ztÃ¡rsasÃ¡gbÃ³l Ã©rkezÅ‘ gÃ©pkocsikat.Az orszÃ¡gban egyÃ©bkÃ©nt az MG szÃ¡mÃ­t a legkeresettebb mÃ¡rkÃ¡nak a kÃ­nai gyÃ¡rtÃ³k kÃ¶zÃ¼l, ezt kÃ¶vetÅ‘en jÃ¶n a Chery Ã©s leÃ¡nyvÃ¡llalatai (Omoda, Jaecoo), de a BYD is feltÅ±nik ezen a listÃ¡n. TermÃ©szetesen a jÃ¶vÅ‘ben is Ã©rtÃ©kesÃ­thetÅ‘ek maradnak LengyelorszÃ¡gban az emlÃ­tett gyÃ¡rtÃ³k autÃ³i, csupÃ¡n a katonai lÃ©tesÃ­tmÃ©nyekbe nem hajthatnak majd be. A dÃ¶ntÃ©s egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ az EU-ban, olyannyira, hogy mÃ¡shol mÃ¡r Ã¡llami szervek is hasznÃ¡lnak kÃ­nai gÃ©pkocsikat, elÃ©g csak MagyarorszÃ¡gra gondolni, hiszen hazÃ¡nkban mÃ¡r BYD Ã©s Chery rendÅ‘rautÃ³k is teljesÃ­tenek szolgÃ¡latot.