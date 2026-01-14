Máris új fényezést kapott a harmadik generációs Mazda CX-5! Szerinted megéri a felárat?

Mostantól újabb árnyalattal kérhető az új Mazda CX-5, mutatjuk, mennyit kérnek érte!

Gorzás Gergő 0 , , , , ,

A múlt nyáron bemutatott SUV immár kékben is elérhető. A CX-5 magyar konfigurátorában már meg is jelent a pontos ára, íme!

2025 júliusában mutatta be a Mazda a CX-5 új generációját, amely immár a harmadik a sorban. A típus jellegzetes Kodo dizájnnyelvének frissített változatát kapta, a legszembetűnőbb változás a lámpatestek megjelenése, de a csomagtér-ajtón található márkajelzést hirdető felirat is újdonság. Már a megjelenéskor rengeteg fényezés közül lehetett választani, azonban a kínálat tovább bővült a "Navy Blue" fantázianévre hallgató, egyébként kék árnyalattal. Ez akár már a belépő szintű Prime-Line felszereltséghez is elérhető - igaz, felárasan. A 13 703 900 forintos vételárat 270 ezerrel dobja meg a most bemutatott szín, ezzel az alapnak számító fehéret leszámítva a legolcsóbb megoldás. A CX-5-höz elérhető legdrágább fényezés a jellegzetes "Mazda Piros" (hivatalosan "Soul Red Crystal" néven fut), amely kerek 400 ezer forintos felár ellenében kerülhet fel az autóra.  

You May Also Like

Itt a Mazda új crossovere, már be is árazták Magyarországon!

Gorzás Gergő 0

Bemutatkozott az új Suzuki Across! Vajon hozzánk is érkezik?

Gorzás Gergő 0

Íme az idei év utolsó Euro NCAP töréstesztjei!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?