Máris új fényezést kapott a harmadik generációs Mazda CX-5! Szerinted megéri a felárat?

2025 júliusában mutatta be a Mazda a CX-5 új generációját
, amely immár a harmadik a sorban. A típus jellegzetes Kodo dizájnnyelvének frissített változatát kapta, a legszembetűnőbb változás a lámpatestek megjelenése, de a csomagtér-ajtón található márkajelzést hirdető felirat is újdonság.
Már a megjelenéskor rengeteg fényezés közül lehetett választani, azonban a kínálat tovább bővült a "Navy Blue" fantázianévre hallgató, egyébként kék árnyalattal. Ez akár már a belépő szintű Prime-Line felszereltséghez is elérhető - igaz, felárasan. A 13 703 900 forintos vételárat 270 ezerrel dobja meg a most bemutatott szín, ezzel az alapnak számító fehéret leszámítva a legolcsóbb megoldás. A CX-5-höz elérhető legdrágább fényezés a jellegzetes "Mazda Piros" (hivatalosan "Soul Red Crystal" néven fut), amely kerek 400 ezer forintos felár ellenében kerülhet fel az autóra.