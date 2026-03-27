Megkezdődött a legolcsóbb villany-Kia gyártása Zsolnán! Íme az üzemben készült fotók!

Gorzás Gergő
Újabb tisztán elektromos modell gyártása kezdődött meg Szlovákiában, immár az EV4 mellett az EV2 is az északi szomszédunknál születik.

Még egy fél éve sincs, hogy nem sokkal az EV4 gyártásának megkezdése után ellátogathattunk a zsolnai üzembe, máris újabb típussal bővült az üzem "modellpalettája". A Kia ugyanis itt állítja elő a kifejezetten az európai piacra optimalizált EV2-est, ami jelenleg a legolcsóbb tisztán elektromos autója a márkának.

Bár az első magyarországi árlistát még március elején közzétették, azóta egy frissebb változat is felkerült a Kia weboldalára. A belépő szintű kivitel továbbra is 11 999 000 forint (vállalkozásoknak 8 399 000 Ft), azonban az új dokumentumban megjelent a Long Range változat is, amelybe 61 kilowattórás akkumulátor kerül, szemben a belépő szintű EV2-vel, amelyben 42,2 kilowattórás található. A legfeljebb 453 kilométeres hatótávot kínáló nagyobb aksis modell akár GT-Line csomagban is rendelhető 15 999 000 forinttól, ezzel az árcédulával pedig ez a legdrágább alternatíva, ha valaki EV2-ben gondolkodik.

