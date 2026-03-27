Megkezdődött a legolcsóbb villany-Kia gyártása Zsolnán! Íme az üzemben készült fotók!

Még egy fél éve sincs, hogy nem sokkal az EV4 gyártásának megkezdése után ellátogathattunk a zsolnai üzembe, máris újabb típussal bővült az üzem "modellpalettája". A Kia ugyanis itt állítja elő a kifejezetten az európai piacra optimalizált EV2-est, ami jelenleg a legolcsóbb tisztán elektromos autója a márkának.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Bár az első magyarországi árlistát még március elején közzétették, azóta egy frissebb változat is felkerült a Kia weboldalára. A belépő szintű kivitel továbbra is 11 999 000 forint (vállalkozásoknak 8 399 000 Ft), azonban az új dokumentumban megjelent a Long Range változat is, amelybe 61 kilowattórás akkumulátor kerül, szemben a belépő szintű EV2-vel, amelyben 42,2 kilowattórás található. A legfeljebb 453 kilométeres hatótávot kínáló nagyobb aksis modell akár GT-Line csomagban is rendelhető 15 999 000 forinttól, ezzel az árcédulával pedig ez a legdrágább alternatíva, ha valaki EV2-ben gondolkodik.