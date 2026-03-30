Megnyíltak az első hazai Geely márkakereskedések!

„Az AMTS-en, és a kiállítást követően olyan mérvű érdeklődést és lelkesedést tapasztaltunk Magyarországon debütáló két modellünk, a plug-in hibrid STARRAY EM-i és a tisztán elektromos E5 iránt egyaránt, hogy márkakereskedéseink úgy döntöttek, az eredetileg tervezettnél hamarabb, hetekkel az április közepére tervezett ünnepélyes megnyitók előtt megnyitják kapuikat leendő vásárlóink számára” – mondta Varga Zsombor a Geely regionális marketing vezetője.

Elsőként két budapesti márkakereskedés és márkaszerviz, a Geely Duna Autó és a

Geely Ivanics nyitotta meg a kapuit március 27-én pénteken. „Leendő márkakereskedői hálózatunk többi tagjához hasonlóan mindkét elsőként megnyitó kereskedésünket és szervizünket, a Geely Duna Autót jegyző Duna Autó Zrt., és a Geely Ivanicsot jegyző Ivanincs Csoport is egyaránt több évizedes múltra visszatekintő, elismert szereplő a magyarországi autópiacon, megtisztelő számunkra, hogy immár a Geely család tagjaiként üdvözölhetjük őket. Nevük és múltjuk garancia arra, hogy partnerségünk révén a leendő magyarországi Geely vásárlók a márkánkhoz méltó ügyfélélményben részesülnek majd” – tette hozzá Varga Zsombor.

A tervek szerint a hét folyamán két további márkakereskedés és szerviz, a Geely Schiller és a Geely Autócentrum Szabó nyitja meg kapuit, hamarosan pedig megnyílhatnak az első vidéki márkakereskedések is.