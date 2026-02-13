Merészet húzhat a Toyota: V12-re épülő, PHEV rendszert kaphat az új kupé!

A 2025 októberében bemutatott Century kupétanulmány nem egy új típust, hanem a patinás név evolúcióját: egy vadonatúj, önálló márkát előlegezett meg. Annyit már akkor lehetett valószínűsíteni, hogy új prémiummárkáját nem tisztán elektromos hajtással vezeti be a vállalat, a harmadik generációs Century 5,0 literes, V8-as full hibridje (2UR-FSE) viszont egy húszéves konstrukció, így minden bizonnyal valami újjal rukkol majd elő a japán vállalat.A mindig jól értesült japán szaksajtó nem volt rest előállni a legmerészebb feltételezéssel. Tudni vélik, hogy az akár már 2027-ben piacra kerülő Century egy hatliteres, V12-es erőforrást kap, amelyet azonban meglévő alapokra fejlesztenének – nevezetesen, két háromliteres, soros hathengeres erőforrást illesztenének össze. Az így születő blokk a hátsó tengelyt hajtaná, míg a villanymotor szükség esetén az első kerekekre juttatna nyomatékot. Így az autó elinduláskor, lassú haladáskor, illetve igény szerint tisztán elektromos üzemben, némán közlekedhetne, a menetidő oroszlánrészében klasszikus hátsókerék-hajtású GT kupéként üzemelhetne, ha pedig a tapadási viszonyok szükségessé teszik – akár télen, akár dinamikusabb vezetésnél –, beléphetne az összkerékhajtás. Ugyanakkor ez egyelőre nem több feltételezésnél, a Toyota eddig nem erősített meg semmit az említett hajtáslánccal kapcsolatban.Forrás: Smarter Media