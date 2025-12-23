Mi ilyen Kia Sportage-et vennénk!

Talán sejthetitek, hogy olykor a szerkesztőségünk tagjainak ízlésvilága eléggé eltérő az autók tekintetében. Ez pedig sokszor szül humoros jeleneteket, amikor egymást ugratjuk ezekkel és innen jött az ötlet, hogy mutassuk be ezt a különbséget mondjuk egy új autó összeállításánál. Ez egy érdekes kísérlet még nekünk is, hogy jobban megismerjük egymás gondolkodásmódját, és ebbe most ti is bepillantást nyerhettek, most épp egy Kia Sportage-en keresztül. Utána pedig a kommentszekcióban szívesen látnánk, hogy mennyibe kerül az a Sportage, amit ti vinnétek haza! Bátran írjátok meg nekünk, itt vagy akár a YouTube-on is a videó alatt!