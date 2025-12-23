Mi ilyen Kia Sportage-et vennénk!

Generációk egymás közt: vajon milyen Sportage-et vinnének haza a szerkesztőség tagjai?

Horváth András , , , ,

Kalandoztunk kicsit a Kia konfigurátorában, hogy megnézzük, mennyibe kerülne egy olyan Sportage, amely mindenben megfelel nekünk.

Talán sejthetitek, hogy olykor a szerkesztőségünk tagjainak ízlésvilága eléggé eltérő az autók tekintetében. Ez pedig sokszor szül humoros jeleneteket, amikor egymást ugratjuk ezekkel és innen jött az ötlet, hogy mutassuk be ezt a különbséget mondjuk egy új autó összeállításánál. Ez egy érdekes kísérlet még nekünk is, hogy jobban megismerjük egymás gondolkodásmódját, és ebbe most ti is bepillantást nyerhettek, most épp egy Kia Sportage-en keresztül. Utána pedig a kommentszekcióban szívesen látnánk, hogy mennyibe kerül az a Sportage, amit ti vinnétek haza! Bátran írjátok meg nekünk, itt vagy akár a YouTube-on is a videó alatt!

You May Also Like

Bemutatkozott az új Suzuki Across! Vajon hozzánk is érkezik?

Gorzás Gergő 0

Ezt add be a biztosítónak! Repülőgéppel ütközött az autópályán ez a Toyota!

Gorzás Gergő 0

Öreg autó nem vén autó! Jávorszarvasteszten egy 1973-as évjáratú SEAT!

Horváth András Öreg autó nem vén autó! Jávorszarvasteszten egy 1973-as évjáratú SEAT! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre