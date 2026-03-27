Nem zavarta a mögötte érkező rendőrautó: figyeld, mit művelt a sportkocsi sofőrje!

A felvételen jól kivehető, hogy ezúttal nem civil jellegű gépkocsiból, hanem a hatósági jelzésekkel ellátott rendőrautóból fülelték le a szabálytalankodó sofőrt. Éppen ezért érthetetlen, hogyan nem vette észre a sportkocsi vezetője a mögötte érkező járőröket, vagy ha mégis belenézett a tükörbe, miért gondolta úgy, hogy nem fognak utánamenni a rendőrök. Ezt minden bizonnyal csak ő tudja, az viszont tény, hogy a kötelező haladási irány tábla rendelkezését megszegve, a forgalomtól elzárt területen keresztül hajtott egyenesen. Természetesen a rendőrautó azonnal utána kanyarodott, a találkozás pedig 117 ezer forintba fájt a "bátor" sofőrnek - derült ki a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség bejegyzéséből.

