Olcsóbb üzemanyagot hoz a kutakra a Jézuska? Íme a friss árváltozás!

A Holtankoljak.hu legfrissebb információi szerint kedden a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj nagykereskedelmi ára azonban tovább csökken, méghozzá bruttó 2 forinttal. Amennyiben a töltőállomások a kiskereskedelmi áraikban is érvényesítik az árváltozást, úgy december 23-tól egy liter 95-ös benzint átlagosan 556 forintért, míg ugyanennyi gázolajat átlagosan 567 forintért tankolhatunk majd országszerte. Hacsak holnap nem jelentenek be további csökkenést az ünnep előtti utolsó pillanatban, akkor a karácsonyt is nagyjából ilyen átlagárak mellett ünnepelhetjük idén.