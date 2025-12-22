Olcsóbb üzemanyagot hoz a kutakra a Jézuska? Íme a friss árváltozás!

Az egyik üzemanyag ára mérséklődik kedden, mutatjuk a részleteket!

Németh Kornél 0 , , , , ,

December 23-án is mérséklődik az egyik üzemanyag ára, ezzel folytatódik az immáron hetek óta tartó árcsökkenés a hazai töltőállomásokon.

A Holtankoljak.hu legfrissebb információi szerint kedden a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj nagykereskedelmi ára azonban tovább csökken, méghozzá bruttó 2 forinttal. Amennyiben a töltőállomások a kiskereskedelmi áraikban is érvényesítik az árváltozást, úgy december 23-tól egy liter 95-ös benzint átlagosan 556 forintért, míg ugyanennyi gázolajat átlagosan 567 forintért tankolhatunk majd országszerte. Hacsak holnap nem jelentenek be további csökkenést az ünnep előtti utolsó pillanatban, akkor a karácsonyt is nagyjából ilyen átlagárak mellett ünnepelhetjük idén.

You May Also Like

Hiába az enyhítés, nem fejleszt új, benzines Polo-generációt a Volkswagen

Németh Kornél 0

Újabb komoly árcsökkenés jön a benzinkutakon! Mindkét üzemanyag olcsóbb lesz!

Gorzás Gergő 0

Hetek óta nem látott mértékben csökken mindkét üzemanyag ára!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?