Részleges vámmentességet kapott Európában a Cupra Tavascan

A nagy kínai villanyautó vámoltatás megkezdése óta először történik olyan eset, ahol csak az alapvám költségét kell megfizetni minden olyan jármű után, amelyet nem az EU-ban, hanem Kínában gyártanak. Az extra vámkötelezettség alól ugyanis mentesítették az Anhui-i gyárat. Ennek köszönhetően a Cupra Tavascan érkezhet az EU-ba a megemelt vám nélkül, cserébe a Volkswagen vállalja az importkvótát, és jelentős akkumulátoros elektromos járművekkel kapcsolatos projektekbe fog befektetni az európai régióban.A Tavascant egyébként eddig 30 százalék feletti vámmal sújtotta az EU: a 10% alapra még rászámoltak 20,7% extra költséget, mostantól azonban pont ugyanolyan feltételek mellett helyezhetik forgalomba az autókat, mintha például Japánból hoznák be őket. A részleges mentesség így komoly segítséget jelent majd a gyárnak a továbbiakban, viszont az kérdéses, hogy a vásárlók ebből mit fognak érezni? Állítólag a Cupra eddig bevállalta a plusz költséget, amit az extravám jelentett, ezért nem biztos, hogy változik az ára.Ez a lépés más kínai gyártók számára is utat nyithat, például akár a BYD-nek is lehetővé teszi, hogy részleges vámmentességet kérjenek hasonló feltételek mellett, hiszen náluk is az a cél, hogy minél több autót tudjanak Európába szállítani.