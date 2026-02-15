Részleges vámmentességet kapott Európában a Cupra Tavascan

Importkvóta és elektromos autóipari beruházásért cserébe részleges vámmentességet kapott a Cupra Tavascan.

Juhász Ági , , ,

Csökken a Kínában gyártott Cupra Tavascan vámterhe az Európai Unióban, a Volkswagen vállalásaiért cserébe mentesítik az extravám alól a modellt.

A nagy kínai villanyautó vámoltatás megkezdése óta először történik olyan eset, ahol csak az alapvám költségét kell megfizetni minden olyan jármű után, amelyet nem az EU-ban, hanem Kínában gyártanak. Az extra vámkötelezettség alól ugyanis mentesítették az Anhui-i gyárat. Ennek köszönhetően a Cupra Tavascan érkezhet az EU-ba a megemelt vám nélkül, cserébe a Volkswagen vállalja az importkvótát, és jelentős akkumulátoros elektromos járművekkel kapcsolatos projektekbe fog befektetni az európai régióban.
  A Tavascant egyébként eddig 30 százalék feletti vámmal sújtotta az EU: a 10% alapra még rászámoltak 20,7% extra költséget, mostantól azonban pont ugyanolyan feltételek mellett helyezhetik forgalomba az autókat, mintha például Japánból hoznák be őket. A részleges mentesség így komoly segítséget jelent majd a gyárnak a továbbiakban, viszont az kérdéses, hogy a vásárlók ebből mit fognak érezni? Állítólag a Cupra eddig bevállalta a plusz költséget, amit az extravám jelentett, ezért nem biztos, hogy változik az ára.
  Ez a lépés más kínai gyártók számára is utat nyithat, például akár a BYD-nek is lehetővé teszi, hogy részleges vámmentességet kérjenek hasonló feltételek mellett, hiszen náluk is az a cél, hogy minél több autót tudjanak Európába szállítani.

You May Also Like

Akkora a spórolás az autóiparban, hogy szinte teljesen eltűntek a gyártók a Super Bowlról!

Gorzás Gergő 0

Durva gyári tuningot kapott a VW Transporter! Te bevállalnád így az áruszállítót?

Gorzás Gergő 0

Vadiúj modell érkezik a Volkswagentől! Már azt is elárulták, mi lesz az újdonság neve!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre