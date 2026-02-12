Ritkán látott életképek: így készül a hatodik generációs RAV4 a Toyota üzemében!

Bár a RAV4 Európában is az egyik legkelendőbb típusa a Toyotának, jelenleg egyetlen itteni üzemében sem gyártja a típust. Ellenben az újdonságból készülnek példányok Japánban, Kínában, a későbbiekben az Egyesült Államokban, valamint Kanadában. Az alábbi felvételek utóbbi létesítményből származnak. A woodstocki üzem az észak-amerikai régiónak termel, viszont ezek a RAV4-ek gyakorlatilag teljesen megegyeznek az Európába érkező példányokkal, csupán a helyi szabályozáshoz igazítják - többek között ezért narancssárga az első lámpatestek egy része. Viszont az összeszerelési folyamat egyforma, vagyis a hozzánk is érkező, nemrég Magyarországon is beárazott RAV4 is így készül.