Ritkán látott életképek: így készül a hatodik generációs RAV4 a Toyota üzemében!

Gőzerővel gyártják a RAV4 új nemzedékét, íme némi bepillantás a kulisszák mögé!

Jókora képcsokrot hozott nyilvánosságra a Toyota a 6. generációs RAV4 gyártásáról, a fotókon számos részlet megfigyelhető, hogyan áll össze az alkatrészek sokasága egy szabadidő-autóvá.

Bár a RAV4 Európában is az egyik legkelendőbb típusa a Toyotának, jelenleg egyetlen itteni üzemében sem gyártja a típust. Ellenben az újdonságból készülnek példányok Japánban, Kínában, a későbbiekben az Egyesült Államokban, valamint Kanadában. Az alábbi felvételek utóbbi létesítményből származnak. A woodstocki üzem az észak-amerikai régiónak termel, viszont ezek a RAV4-ek gyakorlatilag teljesen megegyeznek az Európába érkező példányokkal, csupán a helyi szabályozáshoz igazítják - többek között ezért narancssárga az első lámpatestek egy része. Viszont az összeszerelési folyamat egyforma, vagyis a hozzánk is érkező, nemrég Magyarországon is beárazott RAV4 is így készül.

