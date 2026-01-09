Sosem készült még ilyen Peugeot korábban! Itt a frissített 408!

Életciklusának feléhez ért a Peugeot 408, így a márka frissítette a típust. A fotókon a legszembetűnőbb egyértelműen az új zöld fényezés (hivatalos nevén "Flare Green"), amely eddig nem volt rendelhető a SUV-kupéhoz. Emellett az átrajzolt frontrész is könnyen kiszúrható, amely szinte egy az egyben megkapta a ráncfelvarrott 308-as
karakterisztikáját, így immár a 408-ason is kontúrvilágítást kap az embléma.
Hátul viszont levették a pajzsot a csomagtér-ajtó közepéről, a márkajelzést pedig betűkkel oldották meg, amelyek ráadásul szintén világítanak - ilyenre korábban egyetlen Peugeot modell esetében sem volt példa. A fotók alapján a lámpatestek grafikáján is módosítottak, de az eltérés az elődhöz képest
minimális.
Az utastérben nem történtek forradalmi módosítások. A vezetőoldalon az A-oszlopra került egy éberségfigyelő kamera, valamint a digitális műszeregység is újdonság, viszont a mérete maradt 10 colos, illetve a magasabb felszereltségi szinteken a frissítés után is elérhető lesz a 3D-s hatású megjelenés. Emellett a Peugeot kifejtette közleményében, hogy a ráncfelvarrott 408-asra minőségibb anyaghasználat jellemző, ezzel is a felhasználói élményt kívánják javítani.
A hajtásláncok szempontjából nincs változás, továbbra is készül a 408-as lágy hibrid, konnektoros hibrid, illetve tisztán elektromos rendszerekkel is. Az első kettő biztosan kapható lesz hazánkban is, ellenben a kizárólag villanyhajtású már kétséges, hiszen a kifutó szériából sem értékesítettek tisztán elektromosat Magyarországon. A közlemény szerint 2026 nyarán érkeznek az első példányok a kereskedésekbe, amelyekre hajtáslánctól függetlenül 8 év/ 160 ezer kilométer általános jótállást vállal a márka.