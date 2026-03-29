Stílusosan Debrecenben talált gazdára a magyar gyártású BMW modellek egyik első példánya

Az iX3 egyik első sorozatgyártott példányának különleges, egyszeri ceremónia keretében zajló átadására 2026. március 25-én, a BMW Group Gyár Debrecen Kommunikációs Központjában került sor Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója és Gombos Zoltán, a BMW Group Magyarország ügyvezető igazgatója közreműködésével.

„Az elmúlt évek kitartó munkájára, kiváló csapatunk teljesítményére mindannyian büszkék lehetünk. Hatalmas öröm számomra, hogy a gyár felépülésével és a BMW iX3 modell sorozatgyártásának elindításával a globális autóipar történetének részévé tehettük Debrecen városát” – hangsúlyozta Hans‑Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen igazgatója. „Az első Neue Klasse modell ráadásul minden várakozást felülmúlóan sikeres: a gyártás megkezdését követően néhány héttel két műszakra álltunk át, hogy a megrendeléseket mielőbb ki tudjuk szolgálni.”

„Nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen fontos, a vállalatunk életében valódi mérföldkőnek számító újdonság egyik első, a BMW Group vadonatúj debreceni gyárában készült példányát éppen egy debreceni ügyfelünk vehette át” – mondta el Gombos Zoltán, a BMW Group Magyarország ügyvezető igazgatója. „A BMW iX3 50 xDrive a Neue Klasse modellgeneráció első képviselője, amely hazánkban is nagy népszerűségnek örvend. A modell új mércét állít a kategóriában a vezetési élmény, a rendkívül finom mozgás, a hatótáv, a tölthetőség és a fedélzeti panoráma‑kijelző tekintetében. Biztosak vagyunk benne, hogy az autó használata örömmel és elégedettséggel tölti majd el tulajdonosát, aki vélhetően nemcsak egy kiváló autóra, hanem annak magyarországi gyártására is büszke lesz. Köszönjük ügyfelünk megtisztelő bizalmát, és örömteli vezetést, valamint felejthetetlen élményeket kívánunk az autóval!”

A BMW iX3 sorozatgyártása 2025 végén vette kezdetét a BMW Group globális termelési hálózatának legújabb és innovatív iFACTORY gyártóhelyszínén. A debreceni járműgyár alapkövét 2022. június 1-jén helyezték el, a virtuális gyártásindítást 2023 márciusában ünnepelték.