Több ezer Peugeot terepjárót vásárolt a spanyol hadsereg

A spanyol hadsereg több ezer Peugeot-alapú terepjárót állít szolgálatba. A döntés egy korszak lezárása is: a Santana Aníbal korábbi kudarca után most kifejezetten a megbízhatóság, a nagy sorozatú gyártás és a stabil ipari háttér volt a fő szempont a beszerzésnél.Az új jármű alapja a Peugeot Landtrek középkategóriás pickupja, amely globális gyártási háttérrel rendelkezik, és több ország piacán is forgalmazzák. A katonai változatokat az Iturri spanyol vállalat alakítja át, megerősített vázzal, átdolgozott futóművel és katonai igénybevételre optimalizált rendszerekkel. A dízelmotoros, összkerékhajtású modellek több mint egytonnás teherbírással, akár 3,5 tonnás vontatási képességgel és komoly terepképességekkel rendelkeznek.A VMTT Landtrek többféle konfigurációban készül, a csapatszállítótól a mentő- és logisztikai változatig, és kompatibilis a spanyol haderő, illetve a NATO szállítóeszközeivel. A döntés egyszerre jelent komoly előrelépést a Peugeot számára a hadászati iparban és biztonságosabb, stabilabb megoldást a spanyol hadseregnek.