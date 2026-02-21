Több ezer Peugeot terepjárót vásárolt a spanyol hadsereg

Civil pickupból katonai eszköz: a Peugeot Landtrek lett a spanyol haderő új alapjárműve

Juhász Ági , , , ,

Hat év alatt akár 4500 új terepjáró kerülhet a spanyol hadsereghez, nagyot lép a Peugeot a katonai szegmensben.

  A spanyol hadsereg több ezer Peugeot-alapú  terepjárót állít szolgálatba. A döntés egy korszak lezárása is: a Santana Aníbal korábbi kudarca után most kifejezetten a megbízhatóság, a nagy sorozatú gyártás és a stabil ipari háttér volt a fő szempont a beszerzésnél.
Az új jármű alapja a Peugeot Landtrek középkategóriás pickupja, amely globális gyártási háttérrel rendelkezik, és több ország piacán is forgalmazzák. A katonai változatokat az Iturri spanyol vállalat alakítja át, megerősített vázzal, átdolgozott futóművel és katonai igénybevételre optimalizált rendszerekkel. A dízelmotoros, összkerékhajtású modellek több mint egytonnás teherbírással, akár 3,5 tonnás vontatási képességgel és komoly terepképességekkel rendelkeznek.
A VMTT Landtrek többféle konfigurációban készül, a csapatszállítótól a mentő- és logisztikai változatig, és kompatibilis a spanyol haderő, illetve a NATO szállítóeszközeivel. A döntés egyszerre jelent komoly előrelépést a Peugeot számára a hadászati iparban és biztonságosabb, stabilabb megoldást a spanyol hadseregnek.

