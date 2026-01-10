Tovább bővül a Leapmotor hazai kínálata! Már az újdonság ára is publikus!

Első körben a C10 és a T03 forgalmazásával kezdte meg magyarországi működését a Leapmotor, azóta pedig a kínálat tovább bővült a B10 tisztán elektromos kivitelével. Utóbbi hamarosan belső égésű motorral is megvásárolható lesz, mivel a "Stellantis kínai márkája" a Hibrid verzió értékesítését is megkezdi hazánkban.A típus viszont csak nevében hibrid, a hajtáslánc működési elve alapján a hatótávnövelő belső égésű motorral ellátott villanyautók "családjába" tartozik. Az 1,5 literes, négyhengeres benzines erőforrás csupán generátorként dolgozik, semmilyen összeköttetésben nincs a hajtott tengellyel. A 18,8 kilowattórás akkumulátor 80 kilométeres hatótávot tesz lehetővé, viszont a belső égésű motorral kombinálva akár 900 kilométer is kihozható egy töltés/tankolásból. A villanymotor teljesítménye 218 lóerő.Bár a B10 Hibrid EV egyelőre nem szerepel a Leapmotor magyarországi weboldalán, a márka által küldött közleményben leírtak szerint hazánkban 13 690 000 forinttól lesz elérhető az újdonság.