További drágulás várható a magyar benzinkutakon! Íme a változás pontos mértéke!

Két napon belül másodjára drágul legalább az egyik üzemanyag ára, mutatjuk, mi várható csütörtökön!

Gorzás Gergő

Szerda után ismét drágulás várható a hazai benzinkutakon. Íme az aktuális átlagárak és a módosítás várható mértéke!

Egy az egyben érvényesítette a szerdai árváltozást a hazai benzinkutak döntő többsége a kiskereskedelemben - legalábbis ez derül ki a Holtankoljak.hu frissen közölt átlagáraiból. A 95-ös benzin literje átlagosan 559 forint körül mozog, vagyis 3 forinttal kérnek érte többet, mint egy nappal ezelőtt. Ezzel szemben a gázolaj esetében nem történt változás, ugyanúgy 568 forintot kérnek a legtöbb helyen, mint szerdán. Utóbbi várhatóan nem marad így, mivel a szakportál értesülései szerint csütörtökön bruttó 3 forinttal emelkedik a dízelmotoros autók üzemanyagának ára, így amennyiben a töltőállomások érvényesítik a változtatást a kiskereskedelemben, úgy a gázolaj átlagára 570 forint fölé kúszhat.  

