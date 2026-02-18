Trójai falóvá válhat a Ford, kínai autókat gyártanának az USA-ban

Két hete röppent fel a pletyka, amely szerint a Ford a Valenciában, Spanyolországban található üzemében a Kuga mellett a kínai Geely autóit is elkezdheti gyártani. Az együttműködés keretében - iparági értesülések szerint - az amerikai vállalat a termelés lehetőségének biztosítása ellenében megkapná az ázsiai partner vezetéstámogatóinak használati jogát - erről itt írtunk részletesebben
.
Egy újabb jelentés pedig egy ennél is komolyabb szerződést vetít előre, hiszen ezúttal az USA újautó-piaca került fókuszba. A Bloomberg nemrég publikált cikke szerint, a Ford vezérigazgatója, Jim Farley és a Trump adminisztráció képviselői egyeztetéseket folytattak a Detroiti Autószalon idején egy esetleges megállapodásról a márka és a kínai gyártók között.
Ugyanakkor a kiszivárgott információk szerint szigorú feltételeket szab a kabinet a megállapodás kapcsán. Az elképzelés szerint a kínaiak vegyesvállalatokat hoznának létre az amerikai gyártókkal, utóbbiak kezében lenne a többségi tulajdon, így kontroll alatt tarthatnák az ázsiaiakat, ráadásul utóbbiaknak meg kellene osztaniuk az amerikai partnerekkel a profitot és a különböző technológiákat. Ez a "recept" egyébként egyáltalán nem újkeletű, sőt, éppen a kínaiak alkalmazták anno az országukba érkező "nyugati" gyártókkal szemben, amelyek az országban kívántak építkezni. Később ez alól 2018-ban a Tesla jelentette az első kivételt.
A jelentésben nem jelölték meg, pontosan mely kínai gyártó lehet a kiszemelt. Ugyanakkor a Geely nemrég bejelentette, néhány éven belül szeretnék megkezdeni a termelést az USA-ban. Persze, más kérdés, a fent említett feltételek megfelelnek-e majd a vállalatnak, vagy egyáltalán bármelyik ázsiai gyártónak.