Nagyobb dízelmotort kap az Opel Zafira! Mutatjuk, mennyit kérnek érte!

Ahogy megjelent, rögtön be is árazták itthon a nagyobb lökettérfogatú motorral készülő Opel Zafirát!

Gorzás Gergő 0 , , , , ,

Lecseréli eddig használt dízelmotorját az Opel Zafira és Vivaro, a helyét pedig egy korszerűbb, ugyancsak gázolajos blokk veszi át. Mennyit kérnek így a kilencüléses modellért? Máris mutatjuk!

Önmagában a teljesítmény nem fogja elárulni, melyik Opel Vivaróban és Zafirában van az eddig használt 2,0 literes, és a mostantól használt 2,2 literes egység, mivel mindkettő 180 lóerőt és kerek 400 newtonméteres nyomatékot kínál. Az Euro 6e kibocsátási norma előírásait is teljesítő 2.2 literes turbódízel erőforrás újgenerációs közvetlen befecskendezéssel és áttervezett kipufogógáz-visszavezető rendszerrel készül, így magasabb hatásfokú és tisztább üzemű elődeinél. Fogyasztása és CO2 kibocsátása akár 13 százalékkal is alacsonyabb a korábbinál, a takarékossághoz a nyolcfokozatú automata sebességváltó is hozzájárul. A Zafira az új motorral 10,6 másodperc alatt gyorsul álló helyzetéből 100 km/órára, végsebessége pedig 185 km/óra. Viszonyításképpen az előző konstrukcióval szintén ez volt az elméleti maximális sebesség, viszont a 0-100 km/óra érték romlott, hiszen ez korábban 8,5 szekundum volt. Az újgenerációs 2.2 literes dízel mindkét változathoz, a 4,98 méter hosszú Zafirához és az 5,33 méteres Zafira XL-hez is elérhető. Hajtásmódjától (elektromos vagy dízel) függetlenül a Zafira akár kilenc utas szállítására is alkalmas. Akár olyan konfiguráció is elérhető, amelynél a hátul utazók négyen, egymástól függetlenül állítható, szembefordított helyeken ülhetnek. Bár az Opel oldalán jelenleg nem szerepel a 2,2 literes dízelmotorral a Zafira, a márka közleményéből kiderült, hogy az új konstrukcióval a modell indulóára 15 840 000 forint.

You May Also Like

Merész külsejű családi autó a Toyotától: bemutatkozott az új Highlander!

Gorzás Gergő 0

Vége a nagy csendnek: változás jön a hazai üzemanyagárakban!

Gorzás Gergő 0

Hat hengerrel jön az új AMG Merci, íme a GLC 53!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?