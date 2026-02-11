Nagyobb dízelmotort kap az Opel Zafira! Mutatjuk, mennyit kérnek érte!

Önmagában a teljesítmény nem fogja elárulni, melyik Opel Vivaróban és Zafirában van az eddig használt 2,0 literes, és a mostantól használt 2,2 literes egység, mivel mindkettő 180 lóerőt és kerek 400 newtonméteres nyomatékot kínál.Az Euro 6e kibocsátási norma előírásait is teljesítő 2.2 literes turbódízel erőforrás újgenerációs közvetlen befecskendezéssel és áttervezett kipufogógáz-visszavezető rendszerrel készül, így magasabb hatásfokú és tisztább üzemű elődeinél. Fogyasztása és CO2 kibocsátása akár 13 százalékkal is alacsonyabb a korábbinál, a takarékossághoz a nyolcfokozatú automata sebességváltó is hozzájárul. A Zafira az új motorral 10,6 másodperc alatt gyorsul álló helyzetéből 100 km/órára, végsebessége pedig 185 km/óra. Viszonyításképpen az előző konstrukcióval szintén ez volt az elméleti maximális sebesség, viszont a 0-100 km/óra érték romlott, hiszen ez korábban 8,5 szekundum volt.Az újgenerációs 2.2 literes dízel mindkét változathoz, a 4,98 méter hosszú Zafirához és az 5,33 méteres Zafira XL-hez is elérhető. Hajtásmódjától (elektromos vagy dízel) függetlenül a Zafira akár kilenc utas szállítására is alkalmas. Akár olyan konfiguráció is elérhető, amelynél a hátul utazók négyen, egymástól függetlenül állítható, szembefordított helyeken ülhetnek.Bár az Opel oldalán jelenleg nem szerepel a 2,2 literes dízelmotorral a Zafira, a márka közleményéből kiderült, hogy az új konstrukcióval a modell indulóára 15 840 000 forint.