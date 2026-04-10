Újabb árzuhanás a kutakon: megkezdődött a közeledés a védett árhoz?

Szombaton jelentős árcsökkenésre számíthatunk a hazai töltőállomásokon a nagykereskedelmi árak tekintetében. A Holtankoljak.hu információi szerint a benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 25 forinttal csökken holnaptól. Amennyiben ezt a töltőállomások a piaci áraikban is érvényesítik, úgy a védett árra nem jogosult vásárlók egy liter 95-öst átlagosan 689 forintért, míg ugyanennyi gázolajat 785 forintért vásárolhatnak a hétvégén. Jelentős közeledés várható tehát a benzin esetében literenként 595, a gázolaj esetében pedig literenként 615 forintos védett árhoz, ám a különbség továbbra is látványos marad.

