Újabb villanyautókról derült ki, hogy mennyire bírják a hideget! Íme a valós hatótávjuk!

Újabb teszteredményeket közölt a Green NCAP, a törésteszteket végző független bizottság társszervezete, amely az autók környezetre gyakorolt hatását vizsgálja. Ezúttal az egyik megvizsgált típus a BYD Sealion 7-es volt, méghozzá a belépő szintű Comfort felszereltséggel, vagyis a kisebb, 82,5 kilowattórás akkumulátorral.A SUV a vegyes mérésben, kedvező időjárási körülmények között 400 kilométert tudott egy töltéssel - viszonyításképpen a BYD szerint 482 kilométer lehet vele megtenni. Ezzel szemben hideg időben 337 kilométerre redukálódott a hatótáv, vagyis 16 százalékkal, ez pedig a Green NCAP szerint kifejezetten jónak mondható. Ugyanakkor kiemelték, amennyiben a kinti hőmérséklet fagypont alatt alakul, úgy a gyorstöltés az ígértnél lassabb. Az elméleti 150 kilowattos töltési teljesítményt csupán rövid ideig tudta tartani, ezért a 10-ről 80 százalékra történő töltés 40 percet vett igénybe - vagyis 8-cal többet, mint a BYD által ígért. Ezzel együtt a Green NCAP-től 73 százalékos értékelést kapott a SUV, vagyis 4 csillagot.A másik most tesztelt villanyautó, a Cupra Born sem bírta jobban a hideget. A 60 kilowattos nagyfeszültségű akkumulátorral rendelkező modellnél meleg időben, vegyes felhasználásban 328 kilométeres hatótávot mértek (a gyártó szerint 427 kilométer a max), míg hidegben 221 kilométer alatt merült le - ez 33 százalékos különbség. Ugyanakkor a Green NCAP megjegyezte, a Born fedélzeti számítógépe meglepő pontossággal "jósolta meg" a hátralévő kilométereket. Ezzel szemben a BYD digitális műszeregysége hajlamos "elszámolni magát", ezért a szervezet a közleményben is kiemelte, egy szoftverfrissítést javasolnak a pontosabb és megbízhatóbb információközlés érdekében. Mindent egybevetve a Bornt 86 százalékra értékelte az NCAP, vagyis négy és fél csillagos besorolást kapott.Két BMW-t is megvizsgált a Green NCAP, méghozzá egy X2 sDrive20i-t, valamint egy 520i-t. Mivel ezen gépjárművek - az elektromosokkal ellentétben - nem lokálisan emissziómentesek, így szinte esélyük sincs 3 csillagos értékelésnél magasabbat kapni - ahogyan ezt a szervezet is leírta az eredmények ismertetésekor. Viszont hidegben sokkal kevesebb hatótávot veszít a felhasználó, mivel az X2-es fogyasztása 7,1 l/100 kilométerről 8,0 l/ 100 kilométerre ugrott. Az 5-ösnél ennél picit nagyobb az eltérés, mivel kedvező feltételek mellett 6,8 l/ 100 kilométeres étvágyat mértek, ezzel szemben fagypont körüli hőmérsékletnél 8,1 l/ 100 kilométerre nőtt a fogyasztás.