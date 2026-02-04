Vadiúj modell érkezik a Volkswagentől! Már azt is elárulták, mi lesz az újdonság neve!

Egy szárnyas után nevezte el a Volkswagen az új pickupját. Mutatjuk, mikor leplezik le!

Teljesen új típussal bővül rövidesen a Volkswagen termékpalettája, ráadásul a pickup csak az első abból a 21 újdonságból, amit a gyártó a közeljövőben tervez leleplezni. Íme a részletek!

Manapság a Volkswagen talán a szokottnál is nagyobb hangsúlyt fektet az autók neveire, hiszen jelenleg is zajlik az európai villanyautós kínálat "átkeresztelése". Így lett a hamarosan megjelenő kompakt városi elektromos modell ID.2 helyett ID.Polo, vagy így lesz a hírek szerint a ráncfelvarrás után az ID.4-ből ID.Tiguan - utóbbit viszont még nem erősítették meg hivatalosan. Dél-Amerikában viszont nem egy már jól bejáratott nevet adnak az új pickupnak, hiszen a Volkswagen bejelentése szerint ezt a madár után Tukannak hívják majd. A platósról egy részletfotót is mutatott a márka, a sárga fényezés pedig minden bizonnyal nem független attól, hogy a "névadó" szárnyas különös ismertetőjegye a rikító árnyalatú tollazata. A pickupot Brazíliában tervezték, ott is fogják gyártani a vállalat São José dos Pinhais mellett található üzemében. A termelés 2027-ben kezdődik a jelenlegi tervek szerint, azonban egyelőre nem esett szó európai értékesítésről, így jó eséllyel hazánkban nem is lesz kapható a VW új platósa. Ez már csak azért is jelenthető ki nagy bizonyossággal, mert a márka elmondása szerint a Tukan az első abból a 21 modellből, amit a közeljövőben mutatnak majd be a dél-amerikai piacra.

