Egy Ford Focus kombi akadt el egy vasÃºti Ã¡tjÃ¡rÃ³nÃ¡l a VarsÃ³ kÃ¶zelÃ©ben talÃ¡lhatÃ³ BÅ‚onie vÃ¡rosÃ¡ban januÃ¡r vÃ©gÃ©n. KÃ©t ember azonnal kiszÃ¡llt a jÃ¡rmÅ±bÅ‘l, majd kÃ©tsÃ©gbeesetten prÃ³bÃ¡ltÃ¡k letolni a sÃ­nekrÅ‘l, egy arra jÃ¡rÃ³ rendÅ‘ri egysÃ©g is a segÃ­tsÃ©gÃ¼kre sietett. Az autÃ³t azonban nem sikerÃ¼lt idÅ‘ben elmozdÃ­tani a sÃ­nekrÅ‘l: elÅ‘szÃ¶r egy SzczecinbÅ‘l RzeszÃ³wba tartÃ³ gyorsvonat csapÃ³dott a Fordba, nÃ©hÃ¡ny mÃ¡sodperccel kÃ©sÅ‘bb pedig a VarsÃ³-Frankfurt nemzetkÃ¶zi jÃ¡rat az ellenkezÅ‘ irÃ¡nybÃ³l. A mÃ¡sodik vonat kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l 200 mÃ©teren keresztÃ¼l tolta maga elÅ‘tt a kettÃ©szakadt autÃ³ hÃ¡tuljÃ¡t. A Ford utasai, illetve a rendÅ‘rÃ¶k is megÃºsztÃ¡k a balesetet, Ã¡m a tÅ±zoltÃ³knak a kÃ©t vonatrÃ³l kÃ¶zel 600 embert kellett kimenekÃ­teniÃ¼k. Az Ã¼gyÃ©szsÃ©g mÃ¡r vizsgÃ¡lja az autÃ³s felelÅ‘ssÃ©gÃ©t, mikÃ¶zben egy szakbizottsÃ¡g arra keresi a vÃ¡laszt, hogy miÃ©rt nem sikerÃ¼lt a vasÃºti kÃ¶zlekedÃ©st idÅ‘ben megÃ¡llÃ­tani az Ã©rintett vonalon. Az esetrÅ‘l videÃ³ is kÃ©szÃ¼lt, amelyet a lengyel Kolejowy portÃ¡l tett kÃ¶zzÃ©, ezt alÃ¡bb lÃ¡thatjÃ¡tok.