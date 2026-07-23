Autonavigator.hu
Autósvilág hírei2026. 07. 23.

Videó: hiába jöttek szemből, mégis előzött a záróvonalon! Ez lett a vége!

Minden bizonnyal tudták a rendőrök, érdemes a 86-os főút fölé drónt reptetni, ugyanis rövid időn belül több szabálysértőt is lefilmeztek. Mutatjuk a videót!

G
Gorzás Gergő
Betűméret18 px
⏱️ kb. 1 perc olvasás
Továbbra is előszeretettel alkalmazza a rendőrség a drónokat, nem véletlenül, mivel az ilyen eszközök által készített felvételeket szinte lehetetlen kimagyarázni, az apró készüléket pedig még ennél is nehezebb észrevenni a volán mögül. Mindezt ezúttal a Csornai Rendőrkapitányság egyenruhásai használták ki, méghozzá a 86-os főút egy olyan szakaszán, ahol előzni tilos van érvényben. Nem is kellett sokat várni: több, szabálytalanul közlekedőt is lefilmeztek, ők természetesen nem úszták meg helyszíni és/vagy közigazgatási bírság nélkül. A bemutatott manőverek közül egy különösen veszélyes volt: a szabálysértő autós úgy előzött a záróvonalon, hogy szemből is érkeztek, ennek következtében a megelőzött gépjárműre ráhúzta a kormányt, azt lassításra késztetve, de valószínűleg a szemből érkezőnek is bele kellett emelnie a gázba.
G

Itt állíthatod be, hogy az Autónavigátor cikkeit az elsők között lásd a Google keresőjében.

#86-os főút #belföldi hírek #bírság #Csornai Rendőrkapitányság #drón #előzés #közlekedésbiztonság #Rendőrség #szabálysértés #záróvonal

Ajánlott cikkek

Sorra büntették a kamionosokat a levegőből: nehéz lett volna letagadni a szabálytalanságot!

Sorra büntették a kamionosokat a levegőből: nehéz lett volna letagadni a szabálytalanságot!

50 helyett 117: mutatjuk, mennyibe került az előzés!

50 helyett 117: mutatjuk, mennyibe került az előzés!

Durva gyorshajtáson kapták a Škoda sofőrjét! Óriási bírság lett a vége!

Durva gyorshajtáson kapták a Škoda sofőrjét! Óriási bírság lett a vége!