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Autósvilág hírei2026. 07. 22.

Itt az újabb üzemanyagár-emelés, ám a kutakon még a tegnapi sem érződik!

Hiába drágul a benzin és a gázolaj is, a töltőállomásokon mégsem kell többet fizetni: íme a legfrissebb árváltozások!

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Németh Kornél
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Csütörtökön újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik: a 95-ös benzin bruttó 7 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal drágul a töltőállomások számára. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez nem jelent automatikus drágulást a közlekedők számára: a tegnapi nagykereskedelmi áremelés hatása például a mai országos kiskereskedelmi átlagárakat elnézve egyáltalán nem jelent meg a legtöbb benzinkúton. Így jelenleg továbbra is átlagosan 598 forintért tankolhatunk egy liter 95-ös benzint, míg ugyanennyi gázolajért 618 forintot kell fizetni, akárcsak tegnap. Hogyha azonban a jelenlegi emelést már áthárítják a kutak a vásárlókra, akkor holnaptól a benzin esetében akár 604, a gázolaj esetében pedig akár 627 forintra is emelkedhetnek az árak, ami már jelentősen meghaladja a korábbi védett árat.
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