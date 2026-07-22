Itt az újabb üzemanyagár-emelés, ám a kutakon még a tegnapi sem érződik!

Csütörtökön újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik: a 95-ös benzin bruttó 7 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal drágul a töltőállomások számára. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez nem jelent automatikus drágulást a közlekedők számára: a tegnapi nagykereskedelmi áremelés hatása például a mai országos kiskereskedelmi átlagárakat elnézve egyáltalán nem jelent meg a legtöbb benzinkúton. Így jelenleg továbbra is átlagosan 598 forintért tankolhatunk egy liter 95-ös benzint, míg ugyanennyi gázolajért 618 forintot kell fizetni, akárcsak tegnap. Hogyha azonban a jelenlegi emelést már áthárítják a kutak a vásárlókra, akkor holnaptól a benzin esetében akár 604, a gázolaj esetében pedig akár 627 forintra is emelkedhetnek az árak, ami már jelentősen meghaladja a korábbi védett árat.