50 helyett 117: mutatjuk, mennyibe került az előzés!

Az elmúlt héten 1403 gyorshajtóról sikerült fényképet készíteniük a Bács-Kiskun vármegyei egyenruhásoknak, illetve a telepített sebességmérő kameráknak. A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, de a kiszabható büntetés összege akár 468 ezer forint is lehet. A maximális összeget azonban a héten senkinek sem sikerült elérni, a legnagyobb sebességnél készült fotó ráadásul közel sem a legdrágább: a fenti képen látható Ford Ranger üzemben tartója mindösszesen 140 ezer forintos bírságra számíthat.Ezzel szemben 312 ezer forintról szóló csekket kapnak majd azok a sofőrök, akik Bátmonostoron és Kecskemét egyik utcájában 50 helyett 117, illetve 116 km/órával közlekedtek. Nem jelent kivételt sem az előzés ténye, sem az éjszakai sötétség: ezek továbbra sem mentségek a gyorshajtásra, ilyenkor sem szabad átlépni a megengedett legmagasabb sebességet.