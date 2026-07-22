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Autósvilág hírei2026. 07. 22.

50 helyett 117: mutatjuk, mennyibe került az előzés!

Ismét közzétették a múlt hét legfelháborítóbb gyorshajtási fotóit a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök, íme a legdrágább fényképek!

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Németh Kornél
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Az elmúlt héten 1403 gyorshajtóról sikerült fényképet készíteniük a Bács-Kiskun vármegyei egyenruhásoknak, illetve a telepített sebességmérő kameráknak. A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, de a kiszabható büntetés összege akár 468 ezer forint is lehet. A maximális összeget azonban a héten senkinek sem sikerült elérni, a legnagyobb sebességnél készült fotó ráadásul közel sem a legdrágább: a fenti képen látható Ford Ranger üzemben tartója mindösszesen 140 ezer forintos bírságra számíthat. Ezzel szemben 312 ezer forintról szóló csekket kapnak majd azok a sofőrök, akik Bátmonostoron és Kecskemét egyik utcájában 50 helyett 117, illetve 116 km/órával közlekedtek. Nem jelent kivételt sem az előzés ténye, sem az éjszakai sötétség: ezek továbbra sem mentségek a gyorshajtásra, ilyenkor sem szabad átlépni a megengedett legmagasabb sebességet. 
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