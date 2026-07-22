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Autósvilág hírei2026. 07. 22.

Különleges bulit szervez az Audi Budapesten! Mutatjuk, milyen autókat állítanak ki!

Többek között egy F1-es bemutatóautó is kint lesz az Audi eseményén, de az új RS 5, vagy épp a győri Q3 is megtekinthető lesz a helyszínen. Íme a részletek!

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Gorzás Gergő
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Nyakunkon a 2026-os Formula-1-es Magyar Nagydíj, amely minden idők első olyan futama lesz a Hungaroringen, amelyen az Audi versenyautói is rajthoz állnak, ugyanis a márka idén először szerepel a királykategóriában. Ennek örömére a német gyártó azoknak is igyekezett egy különleges eseménnyel kedveskedni, akik nem lesznek ott a pályán a verseny idején. A július 24-26. között, a Millenáris Parkban tartott eseményen ugyanis a márka kiállít egy Formula-1-es bemutatóautót, mellette pedig ott lesz az új RS 5, illetve a hazai gyártású Q3 Sportback is, sőt, a műszaki megoldások iránt érdeklődők még a SUV-kupé erőforrását is megnézhetik. Szombat este pedig Makai Gergellyel, az FIA hivatalos fotósával, majd Wéber Gáborral, az M4 Sport kommentátorával hallgathatnak pódiumbeszélgetést az érdeklődők, de a közönségnek lesz lehetősége kérdéseket is feltenni.  
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#Audi #Audi Hungária #Audi Q3 Sportback #Audi RS 5 #F1 #Formula-1 #Magyar Nagydíj #Millenáris Park

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