Különleges bulit szervez az Audi Budapesten! Mutatjuk, milyen autókat állítanak ki!

Nyakunkon a 2026-os Formula-1-es Magyar Nagydíj, amely minden idők első olyan futama lesz a Hungaroringen, amelyen az Audi versenyautói is rajthoz állnak, ugyanis a márka idén először szerepel a királykategóriában. Ennek örömére a német gyártó azoknak is igyekezett egy különleges eseménnyel kedveskedni, akik nem lesznek ott a pályán a verseny idején.A július 24-26. között, a Millenáris Parkban tartott eseményen ugyanis a márka kiállít egy Formula-1-es bemutatóautót, mellette pedig ott lesz az új RS 5, illetve a hazai gyártású Q3 Sportback is, sőt, a műszaki megoldások iránt érdeklődők még a SUV-kupé erőforrását is megnézhetik. Szombat este pedig Makai Gergellyel, az FIA hivatalos fotósával, majd Wéber Gáborral, az M4 Sport kommentátorával hallgathatnak pódiumbeszélgetést az érdeklődők, de a közönségnek lesz lehetősége kérdéseket is feltenni.