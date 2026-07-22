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Autósvilág hírei 2026. 07. 22.

Egy komplett kontinensről kivonulhat a Fiat! Ez állhat a döntés hátterében!

A Stellantis másik márkája már 2 évvel ezelőtt felhagyott a szóban forgó kontinensen az értékesítéssel, most pedig komoly esély mutatkozik rá, hogy a Fiat is kénytelen lesz meghozni ezt a lépést. Mutatjuk, miért!