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Autósvilág hírei2026. 07. 22.

Egy komplett kontinensről kivonulhat a Fiat! Ez állhat a döntés hátterében!

A Stellantis másik márkája már 2 évvel ezelőtt felhagyott a szóban forgó kontinensen az értékesítéssel, most pedig komoly esély mutatkozik rá, hogy a Fiat is kénytelen lesz meghozni ezt a lépést. Mutatjuk, miért!

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Gorzás Gergő
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Megszüntette a Fiat az új 500e és Abarth 500e értékesítését Ausztráliában, így mostantól kizárólag a Professional, vagyis a haszongépjármű üzletág kínál új típusokat a Scudo és a Ducato képében. A döntés mögött minden bizonnyal az elképesztően gyenge kereslet állhat, ugyanis az olasz márka idén eddig mindössze 144 személygépjárművet értékesített a kontinensen, a júniusi szám pedig még elkeserítőbb, hiszen csak 13 példányt regisztráltak. Viszonyításképpen a Ferrari ezen időszak alatt 16, a Lamborghini pedig 18 autót vett nyilvántartásba. A megjelent hírekre reagálva a Fiat elmondta, nem terveznek kivonulni a piacról. A Stellantis Ausztrália portfóliójának részeként továbbra is elkötelezettek vagyunk, a különböző modellek elérhetősége pedig az idővel változhat a piaci igényeinek megfelelően és ez alapján alakítjuk a jövőbeli kínálatunkat is – írták. A Fiat 500e és Abarth 500e ausztráliai készlete többnyire elkelt, a jövőben nem tervezünk utánpótlást. […] Továbbra is támogatást nyújtunk az ausztrál Fiat- és Abarth-vásárlóknak, és hamarosan további információkat osztunk meg, hogyan alakul a két márka sorsa a kontinens piacán – zárta sorait a Fiat. Amennyiben a Fiat mégis a kivonulás mellett dönt, úgy nem ők lennének az elsők e terén a Stellantishoz tartozó márkák közül. 2024 novemberében ugyanis a Citroën is elhagyta az ausztrál piacot, pedig a francia márka volt a leghosszabb ideje a térségben – 1923 óta értékesítettek autókat. A hírek szerint egyébként a Peugeot szénája sem áll jól a térségben: az ausztrál sajtómunkatársak beszámolója szerint az oroszlános márka teljes egészében leépítette a médiának fenntartott gépjárműparkját, jelenleg egyetlen autót sem lehet tesztvezetésre kikérni. Ebből természetesen nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, ugyanakkor érdemes szem előtt tartani, a Peugeot eladásai is 32 százalékkal csökkentek a múlt év azonos időszakához képest. A Stellantis márkáinak szenvedése főként a kínai konkurencia előrenyomulásával magyarázható.
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