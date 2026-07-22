Sosem zártak még ilyen jó hónapot a kínai autómárkák Európában!

150 272 új kínai gyártmányú autót vettek nyilvántartásba Európában júniusban, 118 százalékkal többet, mint a múlt év azonos időszakában – derült ki a Dataforce előzetes összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. Az EU, az Egyesült Királyság, valamint az EFTA (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) piacait összesítő kimutatás szerint a Kínából érkező autók a teljes piac 10,9 százalékát sajátították ki – ez minden korábbinál jelentősebb arány.A gyártók rangsorát ismét a SAIC vezeti az MG és Maxus márkák termékeivel, összesen 38 640 példányt vettek nyilvántartásba. Csupán 340 darabbal követi őket a BYD (38 300 db), azonban Svédország statisztikája még nem szerepel az összevetésben, ezért a két konszern versenyében még jöhet fordulat. A Chery Csoport (ideértve többek között az Omoda és Jaecoo autókat is) harmadik helye stabilnak tűnik a 35 228-as darabszámmal. A negyedik helyen a Stellantis kínai márkájaként ismeretes Leapmotor végzett 12 714 autóval, míg a top 5-öt a Geely Csoport zárja 11 873 példánnyal.A típusok versenyében a BYD Atto 2 szerezte meg az első helyet a kínai házi versenyben 12 196 autóval, mindez aligha meglepő, hiszen a PHEV kategóriában az abszolút győzelmet is magáénak tudhatja. Az elektromos autók között továbbra is a Leapmotor T03 a legkelendőbb kínai, ám a villanyos modellek listáján csak a 10. helyre fért oda az apró EV.