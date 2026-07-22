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Autósvilág hírei2026. 07. 22.

Beárazták itthon a Subaru új SUV-ját! Most több millió forintos kedvezménnyel kínálják!

Immár Magyarországon is rendelhető a Subaru legújabb szabadidő-autója, ráadásul az importőr most több millió forintos árelőnnyel indítja a forgalmazást. De pontosan mennyit kérnek érte? Íme a válasz!

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Gorzás Gergő
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Múlt júliusban jelentette be a Subaru az E-Outback érkezését, ám a magyarországi árlistára egészen mostanáig kellett várni. A hazai importőr nemrég közzétette a részletes dokumentumot, így többé nem titok, mennyiért lehet hazavinni a villany-SUV-ot. Az E-Outback kizárólag 74,7 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátorral lesz kapható hazánkban. A hajtásról két, egyenként 227 lóerős villanymotor gondoskodik, a rendszer összteljesítménye 375 lóerő, a várható hatótáv pedig felszereltségtől függően 477-526 kilométer. Az újdonság négyféle felszereltségi szinttel rendelhető, a belépő csomag a Trend névre hallgat. Ahogyan az összes E-Outbackre, úgy erre is kereken 2 millió forintos árelőnyt hirdetett a hazai importőr, így most 18 990 000 forintért lehet a legolcsóbban hozzájutni az E-Outbackhez. Ezt követően az Active csomag következik a rangsorban, amelyért 19 440 000 forintot kérnek, míg a kínálat csúcsán a Comfort és a Platinum található. Előbbi kedvezményes ára 19 890 000 forint, míg utóbbi 20 590 000 forinttól vihető.
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