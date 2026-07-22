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Autósvilág hírei 2026. 07. 22.

Beárazták itthon a Subaru új SUV-ját! Most több millió forintos kedvezménnyel kínálják!

Immár Magyarországon is rendelhető a Subaru legújabb szabadidő-autója, ráadásul az importőr most több millió forintos árelőnnyel indítja a forgalmazást. De pontosan mennyit kérnek érte? Íme a válasz!