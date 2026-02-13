3 hónap alatt 7 új autót mutat be a Mercedes: az új kecskeméti modell is köztük lehet!

Nem áll meg a Mercedes, tovább folytatja a bemutatók sorozatát, sőt, a közeljövőben a következő fokozatba kapcsolnak, és 3 hónap alatt 7 új vagy megújult modellt fognak leleplezni - köztük lehet akár az új "kecskeméti Merci" is.
Csütörtökön tartotta a Mercedes az éves pénzügyi beszámolóját, amelyen természetesen a közeljövőről is szót ejtettek. Ezzel kapcsolatban a prezentációban egy olyan dia is felvillant, amelyen hét letakart autó látható, fölötte pedig az ígéret, hogy mindezt három hónapon belül bemutatják.
A mostani modelloffenzíva csupán a kezdet: 2025 és 2027 között több mint 40 modellt leplez le a Mercedes. Ebből a belépő szinten 5 belső égésű motorosat és 5 tisztán elektromosat, a "Core" termékcsaládba 11 "hagyományos" hajtásláncú és 5 villanyos érkezik, míg a "Top-End", vagy luxus kategória 11 belső égésű motoros és 4 EV modellel bővül.