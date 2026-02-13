3 hónap alatt 7 új autót mutat be a Mercedes: az új kecskeméti modell is köztük lehet!

Beszédes képet mutatott a Mercedes: 7 letakart autó egyetlen fotón, a következő 3 hónapban viszont mindről lehull a lepel

Nem áll meg a Mercedes, tovább folytatja a bemutatók sorozatát, sőt, a közeljövőben a következő fokozatba kapcsolnak, és 3 hónap alatt 7 új vagy megújult modellt fognak leleplezni - köztük lehet akár az új "kecskeméti Merci" is.

Csütörtökön tartotta a Mercedes az éves pénzügyi beszámolóját, amelyen természetesen a közeljövőről is szót ejtettek. Ezzel kapcsolatban a prezentációban egy olyan dia is felvillant, amelyen hét letakart autó látható, fölötte pedig az ígéret, hogy mindezt három hónapon belül bemutatják. Bár egyelőre hivatalosan nem erősítették meg egyik típus "kilétét" sem, azért a korábbi információk és a sziluettek alapján egész pontos tippeket lehet megfogalmazni. Mindjárt a kép bal szélén egy buszlimuzin szerű gépkocsi lapul, amely jó eséllyel a VLE lesz, ráadásul időben is stimmel, hiszen a legfeljebb 8 személyes modell világpremierjét már korábban kitűzték: március 10-ére. Továbbá az is biztosnak tűnik, hogy a fennmaradó 6 modell közül valamelyik az elektromos C-osztály. Ennek gyártási helyszíne Kecskemét lesz, a termelés pedig a korábban nyilvánosságra került információk szerint még a második negyedévben elindul, vagyis addigra jó eséllyel be fogják mutatni. A mostani modelloffenzíva csupán a kezdet: 2025 és 2027 között több mint 40 modellt leplez le a Mercedes. Ebből a belépő szinten 5 belső égésű motorosat és 5 tisztán elektromosat, a "Core" termékcsaládba 11 "hagyományos" hajtásláncú és 5 villanyos érkezik, míg a "Top-End", vagy luxus kategória 11 belső égésű motoros és 4 EV modellel bővül.  

