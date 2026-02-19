9,2 millió forintért is árul új RAV4-et a Toyota, de a magyarok ezt nem vehetik meg!

Még múlt év decemberében jelent meg a hatodik generációs Toyota RAV4 magyarországi árlistája, amely alapján ha valaki ilyet szeretne, akkor legalább 17 660 000 forintot kell letennie az asztalra, és akkor még nem esett szó a fullextrás változatokról, vagy épp a GR Sport kivitelről sem, amelyek bőven 20 millió forint felett kezdődnek. Persze, mindegyikben közös pont a hibrid hajtáslánc, később pedig PHEV alternatívával is bővül a kínálat - utóbbi magyar árai egyelőre még nem publikusak.Ezzel szemben a Közel-Keleten a Toyota meghagyta a villanyosítástól mentes, kizárólag belső égésű motorral működő RAV4-et is. Bár a karosszéria szinte semmiben sem tér el az "európai RAV4-étől", a motor nagyon is különbözik, hiszen az újdonság orrában négyhengeres, 2,0 literes benzinmotor található, amely 169 lóerős teljesítményt ígér. Mindezért - ha a vásárló beéri az alapfelszereltséggel - már 9,2 millió forintnak megfelelő összegért hozzájuthat, de ha a teljes csomagot szeretné, akkor sem kell többet fizetnie átszámítva 10,8 millió forintnál. Ugyanakkor ez a térség sem kap meg mindent, mivel a már említett PHEV verzió itt nem lesz kapható később sem.