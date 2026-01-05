Az elektromos Polo utastere egy kijelentés: maradnak a gombok a Volkswagenekben!

Megmutatta a Volkswagen az elektromos ID. Polo műszerfalát, íme a képek!

Fizikai gombokkal teleszórt, minőségi anyagokba burkolt, a '80-as évekbe visszatekintő utastérrel rukkolt elő a Volkswagen.

Úgy tűnik, hogy tényleg belátta a hibáit a Volkswagen csoport, legalábbis ami a műszerfalakat illeti. Erre a napokban leleplezett ID. Polo utastér egy tökéletes példa, hiszen a megszokottnál több fizikai gombot láthatunk a sofőr előtt, illetve az is egyértelmű, hogy odafigyeltek az anyagminőségre is. Ennek ellenére továbbra is a képernyők uralkodnak: 10,25 colos digitális műszeregységet és 12,9 colos infotainment érintőkijelzőt kap az elektromos Polo. Ezeken azonban a '80-as évekre visszautaló grafikákat láthatunk, méghozzá az első generációs Golf ráncfelvarott változatából, illetve a második generációs Polóból és Passatból ismerős műszeregység elrendezését és stílusát hozták vissza a tervezők, bár ez vélhetően csak egy lesz a több kiválasztható grafika közül a sorozatgyártott autókban.

