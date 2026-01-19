Beárazták itthon a full hibrid Omoda 5-öst! Íme a pontos ára!

Már Magyarországon is rendelhető a full hibrid Omoda 5-ös, mutatjuk, mennyit kérnek érte!

Gorzás Gergő

Eddig kizárólag benzinmotorral lehetett kapni itthon az Omoda 5-öst, mostantól viszont full hibridként is megvásárolható hazánkban. Mutatjuk az árát, illetve azt is, mennyivel fogyaszt kevesebbet!

Megérkezett hazánkba is a full hibrid Omoda 5-ös, így immár kétféle hajtáslánccal is elérhető a magyar újautó-piac egyik legnépszerűbb kínai modellje. A hivatalosan SHS-H néven futó (Super Hybrid Electric Vehicle) rendszer alapját 1,5 literes, négyhengeres TGDI benzines erőforrás adja, amely önmagában 140 lóerőre képes, míg a 204 lóerős villanymotorral kiegészülve a rendszerteljesítmény 221 lóerő. A képlet a nagyfeszültségű 1,83 kilowattórás akkumulátorral válik teljessé. Az Omoda tájékoztatása szerint az SHS-S rendszerrel készülő 5-ös 5,3 l/100 km átlagfogyasztással rendelkezik - viszonyításképpen az eddig is kapható 1,6 literes motorral gyártott 5-ösnél ugyanez az érték 7,0 l/100 km. Szemben a sima benzinessel, a full hibrid kizárólag egy felszereltséggel lesz kapható itthon, amely a Premium nevet kapta. Ennek listaára 12 990 000 forint, viszont jelenleg kedvezményesen, 11 990 000 forinttól vihető az Omoda 5 SHS-H. A konfigurátor alapján ezt az összeget kizárólag a fényezés dobhatja meg pár százezer forinttal.

