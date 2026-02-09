Durva gyÃ¡ri tuningot kapott a VW Transporter! Te bevÃ¡llalnÃ¡d Ã­gy az Ã¡ruszÃ¡llÃ­tÃ³t?

Sosem kÃ©szÃ¼lt korÃ¡bban ennÃ©l sportosabb Transporter a jelenlegi generÃ¡ciÃ³bÃ³l!

Ãšj csÃºcsfelszereltsÃ©ggel bÅ‘vÃ¼lt a Volkswagen Transporter kÃ­nÃ¡lata, a Sportline csomag pedig komoly optikai tuningot ad az Ã¡ruszÃ¡llÃ­tÃ³nak.

Leleplezte a Volkswagen a hetedik generÃ¡ciÃ³s Transporter eddigi legsportosabb vÃ¡ltozatÃ¡t, amely szÃ¡mos optikai elemmel bolondÃ­tja meg az Ã¡ruszÃ¡llÃ­tÃ³t. Az Ãºj felszereltsÃ©ggel a dobozos egyedi elsÅ‘ Ã©s hÃ¡tsÃ³ lÃ¶khÃ¡rÃ­tÃ³t kap, de a 19 colos felnik is kizÃ¡rÃ³lag ehhez a csomaghoz jÃ¡rnak. Emellett a hÃ¡tsÃ³ raktÃ©r-ajtÃ³n talÃ¡lhatÃ³ lÃ©gterelÅ‘k szintÃ©n csak Ã©s kizÃ¡rÃ³lag a Sportline kivitelÅ± Transporterekre kerÃ¼lnek rÃ¡, mindez pedig ugyancsak elmondhatÃ³ a kÃ¼lsÅ‘ visszapillantÃ³k fekete borÃ­tÃ¡sÃ¡rÃ³l. Az agresszÃ­vabb megjelenÃ©ssel viszont nem Ã©rkezik Ãºj hajtÃ¡slÃ¡nc, a Transporter hetedik nemzedÃ©ke a Sporline csomaggal is a mÃ¡r eddig is ismert benzines, dÃ­zelmotoros, illetve PHEV rendszerekkel Ã©rhetÅ‘ el. EgyelÅ‘re nincs hivatalos megerÅ‘sÃ­tÃ©s arrÃ³l, hogy hazÃ¡nkban is kaphatÃ³ lesz-e a Sportline Transporter, ha pedig igen, akkor mennyiÃ©rt.

