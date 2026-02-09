Leleplezte a Volkswagen a hetedik generÃ¡ciÃ³s Transporter
eddigi legsportosabb vÃ¡ltozatÃ¡t, amely szÃ¡mos optikai elemmel bolondÃtja meg az Ã¡ruszÃ¡llÃtÃ³t. Az Ãºj felszereltsÃ©ggel a dobozos egyedi elsÅ‘ Ã©s hÃ¡tsÃ³ lÃ¶khÃ¡rÃtÃ³t kap, de a 19 colos felnik is kizÃ¡rÃ³lag ehhez a csomaghoz jÃ¡rnak. Emellett a hÃ¡tsÃ³ raktÃ©r-ajtÃ³n talÃ¡lhatÃ³ lÃ©gterelÅ‘k szintÃ©n csak Ã©s kizÃ¡rÃ³lag a Sportline kivitelÅ± Transporterekre kerÃ¼lnek rÃ¡, mindez pedig ugyancsak elmondhatÃ³ a kÃ¼lsÅ‘ visszapillantÃ³k fekete borÃtÃ¡sÃ¡rÃ³l.
Az agresszÃvabb megjelenÃ©ssel viszont nem Ã©rkezik Ãºj hajtÃ¡slÃ¡nc, a Transporter hetedik nemzedÃ©ke a Sporline csomaggal is a mÃ¡r eddig is ismert benzines, dÃzelmotoros, illetve PHEV rendszerekkel Ã©rhetÅ‘ el. EgyelÅ‘re nincs hivatalos megerÅ‘sÃtÃ©s arrÃ³l, hogy hazÃ¡nkban is kaphatÃ³ lesz-e a Sportline Transporter, ha pedig igen, akkor mennyiÃ©rt.