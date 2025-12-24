Ebből a villanyautóból fogyott a legtöbb novemberben!

Típus Eladott példányszám (2025. 11.) (db) változás 2024-hez képest (%) 1. Tesla Model 3 11 293 +52,9 2. Tesla Model Y 10 882 -37,6 3. Skoda Elroq 10 836 +23 456,5 4. Renault 5 10 243 +149,9 5. Volkswagen ID.7 7366 +42,0 6. BMW iX1 7092 +62,8 7. Volkswagen ID.4 6741 +5,2 8. Volkswagen ID.3 6148 +48,3 9. Skoda Enyaq 6029 -32,1 10. BYD Dolphin Surf 5632 új modell

Továbbra is megkerülhetetlen piaci szereplő Európában a Tesla a villanyautók szegmensében, ezt tökéletesen megmutatják a novemberi adatok is. A múlt hónapban a Model 3-ból fogyott a legtöbb, de a Model Y is csupán néhány száz példánnyal maradt le márkatársa mögött - derül ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. A dobogó alsó fokára a Škoda Elroq fért oda. Ebben az esetben a múlt évhez mérten történt változás némiképp csalóka, hiszen 2024-ben mindössze 46-ot vettek nyilvántartásba a csehek elektromos modelljéből, így papíron nem számít új modellnek, ezért szerepel mellette a 23 456,5 százalékos plusz.A dobogóról éppen csak lecsúszott a Renault 5-ös, viszont mögötte már nagyobb "szakadék" tátong, hiszen a Volkswagen ID.7-ből közel 3 ezerrel kevesebbet helyeztek forgalomba. A top 10 második felében szinte csak VW konszernes autó található, leszámítva a 6. helyen lévő BMW iX1-et, illetve a 10. pozícióban lévő Dolphin Surföt - utóbbi teljesen új modell a felsorolásban.2025 első tizenegy hónapját összesítve a Tesla Model Y vezet, ami szinte biztosan meg is szerzi az év végi győzelmet is, hiszen eddig 127 067-et regisztráltak belőle, míg a második helyen található Škoda Elroq eddig 81 576 példánnyal szerepel az összesítésben. A harmadik helyen jelenleg a Model 3, míg mögötte az ID.4, illetve az R5. A top 10-et az ID3, az ID.7, a Kia EV3, az iX1, illetve az Enyaq teszi teljessé.Márkákra lebontva a novembert a Volkswagen nyerte 23 396 példánnyal, de a Tesla sem maradt le sokkal, mivel Elon Musk vállalata 22 355 autót vett nyilvántartásba Európában. A harmadik helyen a Renault (18 321 db), míg negyedikként a BMW következik, utóbbi kevesebb, mint háromszázzal lemaradva a francia márka mögött. A top 10-ben az eddig említetteken felül a Škoda, az Audi, a Mercedes, a BYD, a Ford, illetve a Volvo bukkan fel. Mindent egybevetve novemberben összesen 248 017 villanyautót regisztráltak Európában, vagyis 37,5 százalékkal többet, mint múlt évben ilyenkor.