Elárulta a Mercedes: ilyen lehet a Kecskeméten gyártott modellek utódja!

Jelenlegi formájában biztosan megszűnik az idei évtől Kecskeméten gyártott modellpáros, nagy kérdés, mi jöhet utánuk!

Vészesen közeledik a 2026-tól Kecskeméten készülő Mercedesek életciklusának vége, jelenleg pedig biztosra vehető, hogy jelenlegi formájában megszünteti őket a német márka. Mi jöhet utána? Máris mutatjuk!

Gyakorlatilag kényszerből, de nemrég Magyarországra helyezte át a Mercedes az A-osztály ferdehátú és szedán kivitelének gyártását. Eredetileg már nyugdíjazta volna a típust a német gyártó, viszont a piaci igények és a villanyautók elmaradó eladásai miatt úgy döntöttek, 2028-ig mégis a kínálatban tartják az A-osztályt. Ugyanakkor az nem változott, hogy ténylegesen közvetlen utód nélkül fog megszűnni az A-osztály. Jörg Burzer, a Mercedes fejlesztésért felelős igazgatója viszont nemrég az Automobilwoche portálnak adott nyilatkozatában elmondta, mindenképpen pótolni fogják az űrt, de az újdonság nagy valószínűséggel vagy SUV vagy kisbusz formában fog érkezni, leghamarabb 2028-ban. Az egyelőre név nélkül futó új típus vélhetően Kecskeméten készül majd az új MMA platformon. Az A-osztály egyébként nem véletlenül maradt még gyártásban, hiszen csak a múlt évben (a szedánból és ferdehátúból együttesen) 69 777 példányt értékesítettek, ami némi visszaesés két évvel ezelőtthöz (75 240 db), de még így is a GLC, CLA, és GLA trió után a negyedik legkelendőbb autó volt a német vállalat kínálatában - derült ki az Automotive News Europe összevetéséből.

