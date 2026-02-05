Ennyi a fizetése a cseh Hyundai gyár dolgozóinak!

A jubileumi jármű egy helyi piacra optimalizált felszereltségű Hyundai Tucson Hybrid volt, amelyet cseh vásárlója személyesen vett át az üzemben. Az ügyfél elkísérhette a járművet a gyártósoron a készre szerelés során, sőt, részt vehetett annak megépítésében: ő szerelhette fel például a kormánykereket, és illeszthette a helyére a Hyundai-logót. Miután a jármű elkészült, a Hyundai Motor Manufacturing Czech és a Hyundai Motor Czech jelképesen átadta annak indítókulcsát a vásárlónak.A Hyundai Tucson régóta meghatározó modell a nošovicei üzem termelésében. A harmadik generációs modell több mint 1,1 millió példányban készült itt 2015 és 2020 között, a jelenlegi széria pedig ezt a tekintélyes számot is túl fogja szárnyalni. Ez a két generáció együtt az üzem beindulása óta gyártott összes autónak csaknem a felét teszi ki. Noha az üzem elsődleges piaca Európa, az itt készülő járművek olyan változatos térségekbe is eljutnak, mint a Közel-Kelet, Afrika, Óceánia, vagy Latin-Amerika.Az i30 család 2008 óta készül Nošovicében, a modell jelenleg harmadik generációjában jár. A típusból a mai napig közel 1,5 millió darab készült, beleértve a nagy teljesítményű i30 N sportváltozatot, valamint annak két limitált kiadását, a Project C és Drive N kiviteleket. A HMMC üzemében olyan további típusok készültek az évek során, mint az ix35 (a Tucson elődmodellje), az ix20 és a Kia Venga.Na, de nézzük, amt a címben belengettünk: A nošovicei üzem régóta a térség egyik legfontosabb munkaadójának számít, ahol a dolgozók átlag feletti bérezésben és alkalmazotti juttatások széles körében részesülnek. 2025 során a gyártásban dolgozók átlagos havi bére elérte az 58 767 cseh koronát (920 288 Ft, 2 412 euró). 2026. január 1-től az alapfizetés átlagosan 4,8 százalékkal emelkedett. A legáltalánosabb OP3 operátori pozícióban az alapfizetés 2100 cseh koronával 45 500 cseh koronára (712 835 Ft, 1 868 euró) emelkedett, míg a havi bónusz további 1000 koronával nőtt, és elérte a 4000 koronát (62 665 Ft, 164 euró). Emellett a dolgozók februári bérükkel együtt 30 000 cseh korona (469 979 Ft, 1232 euró) egyszeri jutalomban részesülnek. A HMMC közel 2900 embert foglalkoztat, 94 százalékuk cseh állampolgár. Az alkalmazottak átlagos életkora 40 év, és átlagosan több mint tíz éve dolgoznak a gyárban.