Évtizedek óta nem látott mélységben az olasz autógyártás

Mindössze 379 706 gépjárművet gyártott a Stellantis konszern 2025-ben az olaszországi létesítményeiben, vagyis 20 százalékkal kevesebbet, mint két évvel ezelőtt. A statisztika még szomorúbb, ha a kishaszongépjárművek nélkül, kizárólag a személyautókat nézzük. Ezekből csupán 213 706 gördült le a gyártósorokról, ez pedig 25 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben. Ilyen kevés gépkocsit legutóbb 1954-ben gyártottak Olaszországban - írta meg az Automotive News Europe a FIM Cisl információira hivatkozva.
2023-ban a konszern még 751 ezer autót gyártott Olaszországban, azóta viszont folyamatos a csökkenés. Ennek részben az ott készülő elektromos autók iránti gyér kereslet az oka, elég csak a villanyos Fiat 500-ra gondolni, amelynek gyártása hónapokon át szünetelt. Emellett a különböző modellek bemutatójának elhalasztása és a kínai konkurencia megjelenése is minden bizonnyal hozzájárult az óriási visszaeséshez.
Ugyanakkor 2026 fellendülést hozhat. Egyrészt a múlt év végén a gyártósorokra küldött Fiat 500 Hybridre
úgy tűnik nagy az érdeklődés, de a tervek szerint idén mutatkozik be a DS 7 új generációja, valamint a Lancia Gamma is, amelyek ugyancsak az olaszországi termelési adatokat mozdíthatják pozitív irányba.