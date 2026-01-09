Évtizedek óta nem látott mélységben az olasz autógyártás

1954 óta nem produkáltak olyan rossz évet az olaszok, mint 2025-ben

Mínuszban zárták a múlt évet a Stellantis olaszországi gyárai, a visszaesés pedig akkora volt, hogy 1954 óta nem készült olyan kevés gépkocsi a "csizmában", mint 2025-ben. Vajon idén jöhet a fellendülés?

Mindössze 379 706 gépjárművet gyártott a Stellantis konszern 2025-ben az olaszországi létesítményeiben, vagyis 20 százalékkal kevesebbet, mint két évvel ezelőtt. A statisztika még szomorúbb, ha a kishaszongépjárművek nélkül, kizárólag a személyautókat nézzük. Ezekből csupán 213 706 gördült le a gyártósorokról, ez pedig 25 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben. Ilyen kevés gépkocsit legutóbb 1954-ben gyártottak Olaszországban - írta meg az Automotive News Europe a FIM Cisl információira hivatkozva. 2023-ban a konszern még 751 ezer autót gyártott Olaszországban, azóta viszont folyamatos a csökkenés. Ennek részben az ott készülő elektromos autók iránti gyér kereslet az oka, elég csak a villanyos Fiat 500-ra gondolni, amelynek gyártása hónapokon át szünetelt. Emellett a különböző modellek bemutatójának elhalasztása és a kínai konkurencia megjelenése is minden bizonnyal hozzájárult az óriási visszaeséshez. Ugyanakkor 2026 fellendülést hozhat. Egyrészt a múlt év végén a gyártósorokra küldött Fiat 500 Hybridre úgy tűnik nagy az érdeklődés, de a tervek szerint idén mutatkozik be a DS 7 új generációja, valamint a Lancia Gamma is, amelyek ugyancsak az olaszországi termelési adatokat mozdíthatják pozitív irányba.  

