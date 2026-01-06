Ez lesz a Renault új zászlóshajója: egy SUV, amiről Európa csak álmodhat

A Renault Filante a márka Európán kívüli megerősítésének fontos eszköze lesz

Megvillantotta a Renault a globális kínálatának csúcsára érkező SUV modellt, ám Európában szinte biztosan nem forgalmazzák majd a prémium újdonságot.

Egyre kevésbé mer mindent Európára tenni a Renault, ám a globális piacon főként olcsóbb modellekkel vannak jelen, ráadásul olyan országokban, ahol nehéz magas profitot elérni. Részben ezért is álltak neki egy új, prémium arculat építésének a világ különböző tájain, ebben kap szerepet a közelmúltban megvillantott, új SUV-sziluett. A ködbe burkolózó autó nem más, mint a Renault új, Filante névre keresztelt csúcsmodellje, amelyet Dél-Koreában terveztek, illetve a puszani üzemben gyártanak majd. Eleinte kizárólag a koreai piacra szánják, csak ezt követően exportálnák más régiókba, ám szinte kizárt, hogy Európa is kapjon belőle. A teljes leleplezésre még nagyjából egy hetet kell várni, a műszaki részleteket is csak ekkor, január 13-án teszik majd közzé.

