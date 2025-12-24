Ez még „igazi” BMW volt? V8 motoros E39 az Autobahnon!

1999-ben gördült le a gyártósorról az alábbi videó főszereplője, egy frissítés előtti, E39 generációs BMW 540i Touring. A 4,4 literes, turbófeltöltő nélküli V8 erőforrás 286 lóerőt és 440 newtonmétert küld a hátsó kerekekre, mindezt egy ötfokozatú automata sebességváltón keresztül. Az 1845 kilogrammos karosszériában ezzel a kényelmes utazásra hangolt váltóval nem kell versenyautó-élményre számítani, a felvétel sokkal inkább az óra szerint 262 000 futott kilométer miatt válik érdekessé. Vajon tudja még a bajor prémium kombi, amire újkorában tervezték?