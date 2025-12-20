Ezt add be a biztosítónak! Repülőgéppel ütközött az autópályán ez a Toyota!

A jelenet Merritt Island közelében játszódott le, ahol egy oktatórepülést végző kisgép mindkét motorja leállt. A pilótának alig maradt magassága és ideje, a legközelebbi kifutópálya pedig elérhetetlen volt. Ilyenkor nincs sok opció: vagy irányíthatatlan becsapódás, vagy kényszerleszállás valahol, ahol épp van elég hely. Ez a „hely” történetesen az I-95 autópálya déli sávja volt, ahol ugyan nem volt csúcsforgalom, de egy Toyota Camry épp rosszkor volt rossz helyen. A szedán mögött haladó autó fedélzeti kamerájának felvételén jól látszik, ahogy a gép túl gyorsan süllyed, és meredek szögben szinte bezuhan a képbe. A 57 éves nő, aki a Camryt vezette, kórházba került, de csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A repülőn utazó két ember – a pilóta és az utas – gyakorlatilag sértetlenül szálltak ki.Forrás: Smarter Media