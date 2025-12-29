Ezzel bővül a Toyota villanyautó kínálata, kipróbáltuk az Urban Cruisert

Mindjárt az elején le kell szögezni, hogy bármelyik márka szakembereit is kérdezzük az eVitara/Urban Cruiser páros születéséről, a válasz egyértelműen az lesz, hogy közös fejlesztés. Arról viszont egy kukkot sem árulnak el, hogy na de jó, azért mégiscsak: kinek volt nagyobb szerepe benne? A gyáriak szerint fifty-fifty, de mondok egy módszert, amitől sokkal jobban rálátsz majd. menj el szépen egy Suzuki márkakereskedésbe és ülj be minden autóba, amit ott találsz. Utána menj el egy Toyota márkakereskedésbe, és ülj bele minden autóba, amit ott találsz. Ezek után biztosra fogod tudni, hogy ki adott bele többet ennek az autónak a megszületésébe.Ami egy kompakt SUV-nak nevezhető, hiszen 4,2 méter hosszú, továbbá 1,8 méter széles és 1,6 méter magas, míg a tengelytávolsága 2,7 méter. Szóval nagyobb, mint egy Yaris Cross, de kisebb a C-HR-nél, tehát valahol a B és a C-szegmens között helyezkedik el. Óhatatlanul az eVitarával kell összehasonlítanom, a a formatervéről szeretnék értekezni. A Suzuki a terepjárósabb, masszívabb megjelenést választotta, a Toyota viszont hűen a típusnévhez egy kicsit visszafogottabb, divatterepjárós hangulatot áraszt, ami a városi léthez maximálisan passzol. Persze ugyanúgy lehet összkerékhajtással kérni, ami meglepően ügyes a terepen, de erről majd később.Előtte kicsit a belsőről: a vezető előtt 10,25 colos digitális műszeregység kapott helyet, míg az infotainment érintőképernyője 10,1 colos. Kardánalagút helyett lebegő középkonzol foglalja el az első két utas közötti teret, amelyen az irányváltó tekerőgombja és még néhány fizikai gomb kapott helyet, alatta pedig tárolórekesz található, illetve az USB portok. A kor követelményeinek megfelelően vezeték nélküli telefontöltő is jár, illetve az okostelefonos alkalmazások vezeték nélkül társíthatók.Az első ülések érezhetően rövidebb távokra valók, rövid az ülőlap, a comb és csípőtámasztás nem elég vaskos. Hátul viszont nagy a lábtér, átlagos termetű felnőttek is kényelmesen elférnek, a csomagtér pedig alapból 310 literes, viszont a hátsó üléspad tologatható, így nagyobb is lehet az "alaphelyzet", sőt a 60/40 arányban osztható háttámláknak köszönhetően, akár 105 literesre bővíthető. Az utastér anyaghasználata egyébként a kategóriának megfelelő. Néhol olcsóbb, másutt igényesebb, puhább tapintású felületekkel.Kétféle akkumulátor és háromféle teljesítményszint közül választhatnak az ügyfelek, ebből az egyik összkerékhajtású is lehet. A kisebbik akkumulátor 49 kWh teljesítményű. Ezzel csak fronthajtású lehet az autó és 144 lóerős, 193 Nm forgatónyomaték társaságában. Hatótávolsága így maximum 344 km. A nagyobb akkumulátor 61 kilowattórás és fronthajtással párosítva 174 lóerőt ad ebben a konfigurációban a villanymotor, ugyancsak 193 Nm nyomaték társaságában. Így már 426 km a hatótáv, viszont aki többször téved terepre, jobban jár az összkerékhajtású változattal. Ennek szintén 61 kilowattórás az aksija, de már összesen 184 lóerőt és 307 Nm nyomatékot tud, 395 km hatótáv mellett.Habár többnyire könnyebb terepen próbáltuk, azért egy-két húzósabb szituációba is belevittük, ahol látszott, hogy a rövid túlnyúlások és a nyomatékot automatikusan elosztó összkerékhajtási rendszer nagy segítség tud lenni.Vezetni egyébként kellemes városban és országúton is, mindenben hozza a jellegzetes villanyautós vonásokat. Futóművét igazán jól hangolták. Elöl MacPherson rugóstagokat, hátul pedig többlengőkaros rendszert alkalmaztak. Szépen tartja a tempós íveket is, bár ebben is az összkerékhajtású változat brillírozik igazán. A kormányzás pontos, a 19 colos felnikkel és nem túl peres abroncsokkal a rugózási komfort is megfelelő, a hazai utakon sem lesz bántóan feszes.DC-töltés esetén az akkumulátor 10-ről 80 százalékra pumpálása 45 percet vesz igénybe. A 15 százalékról 100 százalékra történő feltöltés háromfázisú 11 kW-os váltakozó áramú (AC) tápellátással körülbelül hat órát vesz igénybe, míg egyfázisú 7 kW-os váltakozó áramú (AC) töltéssel ez körülbelül 9,5 óra. A rendszer tartalmaz egy „My Room” töltési módot, amely lehetővé teszi a vezető számára, hogy a töltés közben a járműben ülve használja a légkondicionálót és az audiorendszert.Emellett az ügyfelek a MyToyota alkalmazás segítségével távolról is figyelemmel kísérhetik és kezelhetik autójuk funkcióit. Ezek között szerepel az akkumulátor töltési ütemtervének kezelése és töltöttségi állapotának ellenőrzése. Kényelmi funkciókat is kínál, mint például az ajtók zárása és nyitása, valamint a légkondicionáló aktiválása az utazás megkezdése előtt az utastér melegítésére vagy hűtésére.Az egyetlen titok az bizony az autó ára, amit majd csak 2026 első negyedévében hoznak nyilvánosságra. Pedig erre már most nagyon kíváncsiak lennénk, hiszen a hazai piacon - ahol a testvérmodell már elérhető - nagyon fontos lesz a Toyota emblémás változat sikeréhez annak megfelelő árazása.