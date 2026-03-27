Hivatalos: egy komplett országból kivonul a Škoda!

Kifejezetten jól megy mostanában a Škoda szekere, hiszen 2025-ben ismét bekerültek az "egymilliós klubba", vagyis az adott naptári évben több mint 1 millió autót szállítottak le. A bejelentéssel egy időben a márka nyilvánosságra hozott egy infógrafikát, az ott közölt adatok alapján pedig minden térségben növelni tudták az eladásaikat - egyetlen országot kivéve.

Kínában 2024-ben még 17 500, múlt évben viszont már csak 15 000 gépkocsit adtak át, vagyis 14,5 százalékos visszaesést produkált a márka. Ezek a számok a régebbi statisztikákat böngészve még tovább árnyalódnak. 2016 és 2018 között több mint 300 ezer autót szállított le Kínába a Škoda, azonban a gombaként szaporodó ottani márkákkal nem tudott lépést tartani a cseh székhelyű gyártó.

Éppen ezért aligha volt meglepő sokak számára a márka napokban kiadott rövid közleménye. "A vállalat a regionális partnerekkel együttműködve 2026 közepéig fogja folytatni a Škoda modellek értékesítését". Tehát lényegében még néhány hónapig lesz kapható Kínában az Octavia, a Superb, a Kamiq, a Karoq és a Kodiaq. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a kínai kilépés semmilyen formában nem érinti a márka európai működését, így a magyarországi termékpalettát sem.