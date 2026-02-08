Így búcsúzik az Audi Q7-es!

Több, mint egy évtized elteltével búcsúzik a Q7 jelenleg ismert modellváltozata. Március végéig még megrendelhető az Audi Q7 Icon, a kifutó modellcsalád különleges, bővített felszereltségű kiadása, amely 30 millió forint alatti induló áron teszi elérhetővé mindazt, amit ez az ikonikus modellcsalád képvisel. A Q7 Icon modellel azonos felszereltség korábban közel 37 millió forintos áron volt elérhető – most viszont több mint 20 százalék kedvezménnyel, 29 998 999 forintos ajánlott bruttó fogyasztói áron válik elérhetővé. Ez egy kiváló ajánlat azok számára, akik kompromisszumok nélkül szeretnének belépni az Audi prémium SUV-világába.Az Audi Q7 története 2005-ben indult, amikor a márka először lépett be a nagyméretű prémium SUV-k szegmensébe. A jelenlegi Q7 változat 2015-ben jelent meg, majd még kétszer kapott ráncfelvarrást, 2019-ben és 2023-ban.