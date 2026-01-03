Így lesz retro kisbusz a Honda egyterűiből!

Suzuki Jimnyből Lancia Delta
, vagy épp Land Rover Defender, esetleg Mercedes G-osztály
? Sima ügy a DAMD számára. De a tuningcég nem ijed meg más kihívásoktól sem, ezúttal például a Honda belpiacos termékeihez nyúltak hozzá, hiszen egyre népszerűbbek a tükörfordításban "arcátalakító készletek" a japán vásárlók köreiben. Az új projektben a Honda Freed és a Stepwgn adta az alapot, amelyből végül az USA 1980-as éveiben gyártott kisbuszok, avagy egyterűek ihlette autók lettek.
Nem nehéz Chevy Astrónak ,vagy épp GMC Safarinak nézni a Honda átmaszkírozott modelljeit, amelyeknek persze nem csak az orrát alakítják át, hanem oldalról és hátulról is az elöl megkezdett stílust követik. A Freedből így lett DAMD Isolator, ám a hajtáslánchoz nem nyúltak. Maradt az 1,5 literes, full hibrid rendszer első-, vagy összkerékhajtással, viszont fontos, hogy az arcátalakító kit nem kompatibilis a sima benzines változattal.
A Stepwgn már nagyobb autó, avagy új nevén a Resonator. Ez viszont kérhető az 1,5 literes, turbós benzinmotorral is, vagy a kétliteres full hibriddel. Ugyanakkor az árát még nem közölték, ellenétben az Isolatorral, amelynél az alap átalakítás kb 686 ezer forintnyi jen, de a tetőcsomagtartó és az autó oldalán a fa hatású matricák további 270 ezer forintnyi jent vesznek ki a vásárló zsebéből