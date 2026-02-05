Ismét meghosszabbították a villanyautó-támogatást: íme az új határidő!

Mutatjuk, hogy meddig pályázhatnak a cégek a villanyautó-támogatásra!

Sokadik alkalommal tolja ki az elektromos autók vásárlását támogató intézkedés határidejét az állam, ezúttal április közepéig hosszabbították meg a határidőt.

Ismét hozzányúltak az elektromos járművek vásárlását támogató pályázathoz a Villanyautósok.hu értesülései szerint. Ezúttal másfél hónappal toldották meg a cégeknek szóló villanyautó-támogatási pályázat benyújtási határidejét, illetve a keretösszeget is megemelték 45 milliárd forintra. Ennek köszönhetően az új benyújtási határidő 2026. április 15. napja lett, ám mivel a projekt befejezésének határideje nem változott, így a járművet továbbra is meg kell vásárolni és a kedvezményezett cég nevére szóló forgalmi engedélyt ki kell állítani 2026. június 12-ig.

